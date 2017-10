IMF: csak idő kérdése, hogy a kriptopénzek fenekestül felforgassák a pénzügyi világot

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A középkorban a Bank of England-nek otthont adó Fleet street a kereskedelem gócpontja volt, a 19. században pedig a riporterek egymással versenyeztek az utca macskakövén, hogy benne legyenek az esti újságban. Mára már mindkettő az interneten zajlik. Valami ilyesmi történt az egész világgal, így a törvényhozásban és a bankrendszerben is. Most kicsit tekerjük előre a Big Ben mutatóját, mondjuk 2040-ig, és nézzük mit látunk. Az autók eltűntek az utakról, mivel az emberek lebegő drónokon, vagy kapszulákban utaznak, hogy elkerüljék a reggeli forgalmat. Az egyik ilyen kapszulában utazik a jegybankelnök, aki éppen a második mandátumát tölti. Kiszáll a kapszulából, bemegy a jegybank épületébe, kinyitja az ajtót és mit lát? Három közgazdászt egy íróasztalnál, akik épp a monetáris politikán vitatkoznak, vagy egy intelligens gépet, amely döntéseket hoz, kamatlábakat állít, és pénzt bocsát ki?

Kriptopénzek

Többet kevesebbért?

A legjobb, amit a központi bankok tehetnek, hogy továbbra is folytatják a hatékony monetáris politikájukat, miközben nyitottak maradnak az új ötletekre és változásokra a gazdaság fejlődésével.

Jobb fizetési rendszer?

A kérdés már csak az, ha a gazdaság ezen új fajta szolgáltatásai egyszer kopogtatnak majd a Bank of England ajtaján, teával és pénzügyi likviditással fogják fogadni, vagy kiebrudalják őket az ajtón?

A pénzügyi közvetítők új modellje

Ez egy olyan új világ lesz lesz, ahol az adat lesz az úr, és ahol rengeteg új játékos fog piacra lépni anélkül, hogy új irodákat nyitnának, a pénz pedig nem bankokon, hanem új csatornákon keresztül fog a gazdaságba folyni.

Hogyan hathat ez az egész a monetáris gazdaságra?

Mesterséges intelligencia

Persze a gazdaság jóval összetetteb folyamat, mint a Go, de a következő évtizedekben a gépek nyilvánvalóan nagyobb szerepet fognak játszani benne, legyen szó törvényhozásról, buborékok beazonosításáról, vagy összetett makroökonomiai összefüggések megoldásáról.

Persze szükség lesz emberekre

Szóval összegezve a mondottakat nem gondolom, hogy a gépek átvehetik a monetáris politika felett az irányítást. 2040-ben a jegybankok elnöke még mindig egy hús-vér ember lesz, és bejárati ajtó mögött is emberek fogják várni, legalábbis egy pár darab.

A 2011 óta a hivatalban lévő Lagarde meglepően őszintén beszélt pár nappal ezelőtt a Bank of England konferenciáján, ahol beszédét egy érdekes példával kezdte a technológiai fejlődésről:Más szavakkal élve, a nagy kérdés, hogy a fintech hogyan fogja megváltoztatni a központi bankok életét a következő évtizedekben. Ezeknek az innovációknak egy része már most a mindennapi életünk része, gondoljunk csak az okostelefonokra, az online tárcákra, vagy a pénzügyi rendszerre, azonban ez csak a kezdet.Az alábbiaknak nézzük meg a fontosabb részleteket Lagarde beszédéből, hogy milyen hatással lesznek a kriptopénzek, az új fajta pénzügyi közvetítők, illetve a mesterséges intelligencia a jegybankok, és a pénzügyi intézmények életére a következő években.Egyelőre a kriptopénzek nem jelentenek túl nagy veszélyt a hagyományos fizetőeszközökre, mivel túl volatilisek, túl drága őket előteremteni, és a mögöttes technológia egyelőre nem beárazható. Mindemellett átláthatatlanok a szabályozó hatóságok számára.Ennek ellenére a legtöbb ilyen jellegű technológiai kihívás idővel megoldható. Nem is olyan régen a szakértők még arról vitatkoztak, hogy a személyi számítógépeknek nincs nagy jövője, vagy a tabletek nem többek, mint drága csésze alátétek. Szóval lenne bölcs dolog csak úgy elvetni a kriptopénzeket.Gondoljunk csak az olyan gyenge intézményrendszerrel rendelkező országokra, ahol a pénzmosás és a korrupció elleni küzdelem nem olyan erős. Ezeken a helyeken kapóra jönnek az idegen pénzek, tehát, hogy a saját devizájuk helyett elkezdenek szemezgetni egy idegen ország devizájával, például a dollárral. Ahelyett azonban, hogy egy más ország fizetőeszközét bevezetnék, hasznosabb lehet a számukra áttérni a virtuális devizákra. Ezt nevezzük mondjuk dollarizáció 2.0-nak. Az IMF tapasztalati alapján pedig miután az átállás elér egy bizonyos pontot, onnantól kezdve a "dollarizáció" exponenciálisan növekszik. A Seyschelle-szigeteken például a dollarizáció a 2006-os 20 százalékról 2008-ra 60 százalékra ugrott.És mégis, miért van az, hogy a lakosoknak ésszerűbb lenne digitális valutákat tartani, mint fizikai dollárt, eurót, vagy fontot? A válasz pedig az, hogy a kriptopénzeket jóval egyszerűbb, és biztonságosabb ezeket tartani, főleg a világ elszigetelt részein.A példa kedvéért tegyük fel, hogy a dollárral 1:1 arányban váltva létrehoznánk egy kriptodevizát. A kibocsátás teljesen transzparens lenne, egy előre meghatározott szabály - algoritmus szerint - , amelyet felügyelni lehet. Vagy "okos szabályokat" implementálni az algoritmusba, melyek reagálnánanak a gazdasági változásokra.A következőkbe Lagarde arra tért ki, hogy a digitális pénzek hogyan forradalmasíthatják a fizetési rendszereket.Gondoljunk csak arra, ha valaki mondjuk 3 dollárt fizetne egy japán versfordításért, vagy 4 dollárt küldene kertészeti tanácsokért egy új-zélandi hölgynek. Ezek a tranzakciók könnyen végrehajthatók credit kártyákkal, vagy más e-pénzekkel, azonban a relatíve kis összegekhez képest nagy trazakciós díjakat kell fizetni, főként ha más országokba akarunk utalni.Ehelyett egy nap majd az emberek áttérhetnek a virtuális pénzekre, ugyanis ha kijavítjuk a kis hibákat, akkor a digitális valutákkal élvezhetjük az e-pénzek minden előnyét, a hátulütők nélkül: nincs szükség központi elszámolóházra, nincsenek késedelmek, és a költségek is jelentősen alacsonyabbak.Elképzelhető, hogy a jövőben különválnak a banki szolgáltatások. Eljöhet az az idő, amikor majd a pénzünk minimális részét tároljuk a pénzügyi szolgáltatók (bankok) elektronikus számláin, míg a maradékot alapkezelőknek adjuk, vagy személyek közötti (P2P) hitelező platformokon keresztül befektetjük, ahol a mesterséges intelligánciájú programok meghatározzák mindeki hitelminősítését.Manapság a központi bankok jellemzoen az eszközárakat elsodleges közvetítokön, vagy nagy bankokon keresztül befolyásolják, akiknek likviditást nyújtanak fix áron. Azonban, ha ezek a bankok kevésbé fognak számítani az új pénzügyi rendszerben, akkor a kereslet központi banki pénzek után is megcsappan, tehát felmerül a kérdés, hogy a monetáris szabályozások a jövoben is hatásosak maradnak-e?Lagarde szerint a harmadik legnagyobb változás, amire fenekestül fel fogja forgatni a gazdaságot az a mesterséges intelligencia lesz.Néhány becslés szerint a ma elérhető adatok 90 százaléka az elmúlt két évben keletkezett. Ezek azonban nem csak nyers foglalkoztatottsági, vagy gazdasági adatok, hanem viselkedési adatok is egyben, melyek megmutatják a szokásait, és viselkedését a gazdálkodó embernek (homo oeconomicus).A mesterséges intelligencia pedig összeköti ezeket az információkat. Az elmúlt években a világ legjobb Go játékosait (egy ősi táblajáték) rendre megverte egy öntanuló számítógép. A gépek taktikákat tanultak, mintákat fedeztek fel, és optimalizálták a játékukat. Jobban, mint azt ahogy mi tudnánk.Az IMF elnöke az emberek szerepére is kitért a jövő gazdaságában:Tegyük fel, hogy tényleg a gépekre marad a legfontosabb kockázatok, összefüggések azonosítása. Azonban, mint az tudjuk, a jó monetáris politika a történetmesélésről szól. Egy jogszabály akkor lesz hatásos, ha egyszerűen, és érthetően el lehet magyarázni a tömegek számára. A gépek vajon képesek lennének erre?Még ha sikerül is nekik, mi lesz ha a legjobb gépek és algoritmusok hibát ejtenek, vagy nem teljesülnek a kitűzött célok. Felelőssé tehetjük-e majd őket, ha a fiatalok nem tudnak otthont teremteni maguknak, vagy egy fiatal anyuka munka nélkül marad?A felelősségre vonhatóság a kulcs. Anélkül nem lehetünk függetlenek, függetlenség nélkül pedig a monetáris szabályozás bizonyosan félresiklik.