Komoly átalakulás előszobájában a BIF

Módosult a jogszabály, nálunk is jöhetnek a SZIT-ek

A BIF is SZIT-té alakul

Mi az a SZIE?

A szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás (SZIE) lényegében a SZIT előszobája, olyan társaság, amely még nem felel meg a SZIT-re vonatkozó összes feltételnek, de vállalja azok teljesítését és a SZIT státusz megszerzését.



A SZIE státusz megszerzésének főbb feltételei:

kizárólag meghatározott, ingatlannal kapcsolatos tevékenységet végezhet (saját tulajdonú ingatlan adásvétele/bérbeadása/üzemeltetése, ingatlankezelés, építményüzemeltetés, vagyonkezelés),

nem állt és nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy a bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt;

legalább eredményének 90%-át elérő mértékű osztalékot fizet, vagy ha szabad pénzeszközeinek összege ennél kevesebb, akkor a szabad pénzeszközök összegének legalább 90%-át, amennyiben a kifizetést pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés nem korlátozza,

projekttársaságain (leányvállalatain), más szabályozott ingatlanbefektetési társaságon (maximum 10% részesedés), valamint épületépítési projekt szervezésével foglalkozó gazdasági társaságon kívül más gazdasági társaságban nem rendelkezik részesedéssel,

a társaságban együttesen közvetlenül az összes szavazati jog legfeljebb 10%-át gyakorolják biztosítók és hitelintézetek.

Jönnek mások is

A SZIE státusz megszerzéséhez szükséges feltételeket a társaság már teljesítette, ennek alapján az adóhatóság a Graphisoft Parkot 2017. július 31-ével szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként nyilvántartásba vette, a jogszabályban meghatározott kedvező adózási feltételek a vállalatot a SZIE-ként történő nyilvántartásba vételtől kezdődően megilletik.

A SZIT státusz megszerzésér a jogszabályban meghatározott összes feltétel teljesítését követően, legkésőbb 2018. végéig kerül sor.

Jó hír a részvényeseknek

Őrület a tőzsdén

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvényt 2011-ben hirdették ki, a Nyugat-Európában népszerű cégforma (Real Estate Investment Trust, REIT) bevezetésével az volt a cél, hogy tőke áramoljon az ingatlanszektorba, ezt a célt pedig különböző adóelőnyökkel érte volna el a szabályozó. A 2011-es, eredeti szabályozás azonban szigorú feltételeket szabott a SZIT-ek működésének, ezért 2017-ig egy ilyen társaság sem jött létre, amit a szakma szereplői részben azzal magyaráztak, hogy a feltételrendszernek (az induló tőke legalább 10 milliárd forint legyen, a társaság számviteli beszámolójában kimutatott hitelek nem haladhatják meg a SZIT portfóliójában lévő ingatlanok értékének 70 százalékát, az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását követő 15 napon belül ki kell fizetni) nehéz megfelelni, a szakma ezért az elmúlt években a szabályozás felülvizsgálatát, a magyarországi ingatlancégek működési sajátosságaihoz való igazítását szorgalmazta. Erre idén került sor, az Országgyűlés június 13-án szavazta meg azt a törvénymódosítást, amely kedvezőbb szabályrendszert szab a SZIT-té alakuló társaságok számára, a jogszabállyal a jogalkotó több ponton egyértelművé tette a SZIT-ek létesítésére és működésére vonatkozó jogszabályi követelményeket, ezzel könnyítve meg a kedvezményes adózási státusz eléréséhez szükséges feltételek teljesítését és fenntartását.Az idei jogszabálymódosítás nem változtatott a SZIT-ekre vonatkozó kedvező adózási szabályokon, ezek a társaságok a 2011-es szabályozásban lefektetett módon mentesülnek a társasági adó és a helyi iparűzési adó megfizetése alól, ráadásul a SZIT-eknek csupán 2 százalékos ingatlanszerzési illetéket kell fizetniük, ha pedig az ingatlanokat kapcsolt felektől szerzik, akkor illetékmentesség is megilleti őket, és nem módosult az a szabály sem, hogy a SZIT-eknek az osztalékként kifizethető eredmény legalább 90 százalékát elérő mértékű osztalékot kell fizetniük. A jogalkotó azonban több ponton is könnyített a SZIT-ekkel kapcsolatos szabályokon, így például az induló tőke összege 5 milliárd forintra csökkent (a konszolidált mérleg alapján kell számítani), de változott a közkézhányad részesedési korlátra vonatkozó szabály is, a kizárólag szabályozott piacra bevezetett részvénnyel rendelkező vállalatok esetében ugyanis elégséges, ha a jegyzet tőke névértékéhez viszonyítva legalább 25 százalékot tesz ki a névérték maximum 5 százalékát tulajdonló kisrészvényesek részvényeinek az aránya, de a módosított jogszabály dolgozói részvények kibocsátását is lehetővé teszi, és nincs már korlátozás a SZIT-részvények névértékének minimumára vonatkozóan sem. Fontos változás az is, hogy nincs már szakirányhoz kötve az, hogy milyen képzettséggel kell rendelkezniük a szabályozott ingatlanbefektetési társaságoknál dolgozó vezető állású személyeknek.A SZIT-ekkel kapcsolatos törvénymódosítást június 13-án szavazta meg az Országgyűlés, egy hónappal később, július 13-án a BIF közgyűlési meghívójából pedig az is kiderült, hogy az ingatlancég is SZIT-té alakulna, az augusztus 15-i közgyűlés napirendi pontjai között ugyanis az is szerepelt, hogy a részvényesek dönthetnek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi eljárás megindításáról és az ahhoz kapcsolódó alapszabály-módosításról. Ezzel a Graphisoft Park után Magyarországon másodikként a BIF is jelezte, hogy szeretnék, ha nyilvántartásba vennék őket SZIT-ként. A rendkívüli közgyűlést augusztus 15-én tartották meg, ott a közgyűlés szótöbbséggel jóváhagyta, hogy a társaság indítsa meg a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként történő nyilvántartásba vételi eljárást. Ma a BIF bejelentette , hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal a társaságot szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként ma nyilvántartásba vette. A vonatkozó jogszabály alapján a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásnak 2018. december 31-ig kell megfelelnie a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó valamennyi feltételnek.A Graphisoft Park a magyarországi szabályozás bevezetésétől kezdve vizsgálta a SZIT-té alakulás lehetőségét, azonban a 2011-es törvény a 2017. júniusi módosításáig több olyan megkötést és feltételt is tartalmazott, amely a Graphisoft Park számára nem volt teljesíthető, vállalható. Az idén júniusi törvénymódosításban meghatározott követelményeknek azonban már meg tudott felelni a társaság, a július 14-én megtartott közgyűlés pedig megszavazta a Graphisoft Park SZIT-té történő alakulását és az alapszabály ehhez szükséges módosítását.A SZIT-té történő alakulás két lépcsőben valósul meg:Az Appeninn már idén februárban jelezte, hogy amennyiben a SZIT-ekről szóló jogszabály módosul, a vállalat átalakulna SZIT-té, azóta azonban fontos változások történtek a cég tulajdonosi struktúrájában, a Konzum és a Konzum PE Magántőkealap ugyanis augusztus végén 49 százalékos tulajdonrészt szerzett az Appeninnben, a cél azonban nem változott, a Konzum bejelentette, szabályozott ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) akarják alakítani az Appeninnt, erre pedig akár még idén sor kerülhet.A hír a BIF részvényesei szempontjából egyértelműen pozitív, hiszen a SZIT-té alakulás magas osztalékkifizetési hányadot jelent, a magas osztalékhozamot nyújtó részvények vonzó alternatívát jelentenek a befektetőknek az alapvetően alacsony kamatokkal jellemezhető befektetési környezetben. A befektetők szemszögéből nézve a SZIT-ek izgalmas befektetési alternatívát kínálhatnak Magyarországon, melyhez az ingatlanpiac folyamatos növekedése jó alapot teremt. Az alacsony hozamkörnyezet kedvez az új, kicsit kockázatosabb, de magasabb hozammal kecsegtető befektetési formák elterjedésének, a kötelező osztalékfizetés rendszeres cash-flowt, megfelelő tőzsdei forgalom pedig folyamatos likviditást biztosíthat a befektetők számára.Az elmúlt hónapokban elképesztő mértékben emelkedett a hazai kispapírok árfolyama, ezen belül is nagy emelkedésen van túl az ingatlancégek árfolyama is, amit az általános jó hangulaton túl az is hajt, hogy a BIF-en kívül a Graphisoft Park és az Appeninn is szabályozott ingatlanbefektetési társasággá alakulna át, a kedvező adózási szabályok miatt megemelkedő vállalati eredmény, és az ez alapján várhatóan megugró osztalék pedig megmozgatta a befektetők fantáziáját, idén a BIF több mint 133, a Graphisoft Park 26, az Appeninn pedig 343 százalékot emelkedett.