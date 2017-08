10 elképesztő szuperkütyü a jövőből, ami már most is létezik

10-8

Repülő "autó"

Forrás: A Lilium VTOL-parkolójának látványterve. Forrás: Telegraph, Lilium

Önösszeszerelő robotok

Miközben számos cég is dolgozik a repülő autók, autókat helyettesítő személyszállító repülők kifejlesztésén, van már köztük olyan, amely rendkívül jól áll a dologgal, ilyen többek közt a Lilium is. A sugárhajtású jármű egy helikopterhez hasonlóan függőlegesen száll fel és le (vagyis egy úgynevezett Vertical Take-Off and Landing - VTOL jármű). Amikor a levegőben van, egy siklórepülőhöz hasonlóan közlekedik, de egy 300 kilométer hatótávolságú elektromotorral is rendelkezik, amely körülbelül 300 km/h sebességre fel tud gyorsulni.

A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

Robotszoba

A Transformerek nagyapjának is lehetne nevezni azokat a projekteket, amin az MIT és a Harvard szakemberei kezdtek el dolgozni. A lényegük, hogy egy csomó önálló mikrorobot képes legyen arra, hogy utasításra egy bizonyos alakzattá összeálljanak. A feltalálók azt remélik, hogy később akár komplett építkezéseket is képesek lesznek önállóan kivitelezni a mikrorobotok. Itt és itt látható videó a működésükről.

A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

Az "okosotthon", illetve a "robotszobák" szintén elég sok vállalat fantáziáját mozgatják, az egyik ezek közül a SmartThings (ma már a Samsung leánya). A vállalat számos háztartási eszközt robotizált: reggelente automatikusan lefőzi a kávét, felkapcsolja a termosztátot, bekapcsolja a rádiót, ha elmegyünk otthonról, bekapcsolja a biztonsági rendszert és bezárja az ajtókat, ha pedig nem vagyunk otthon, jelez, ha bármilyen szokatlan tevékenységet észlel (például csőtörés vagy betörés van).