Elkészült a digitális világtérkép - Nem fogunk elszállni a helyünktől

A versenyképesség szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy egy ország milyen mélyen digitalizált gazdasággal és társadalommal rendelkezik, ezért is vizsgálta meg ezt 60 országra kiterjedően 2015-ben a Fletcher School, a Tufts University és a Mastercard. Az általuk számolt Digital Evolution Index 4 fő tényezőt és összesen 170 különböző indikátort vizsgál meg a digitalizáció témakörében.A digitális evolúció ütemét ( 2008-2015 között, x-tengely) és az országok digitális fejlettségét (Digital Evolution Index, y-tengely) ábrázolva a kutatók megrajzolták a világ digitális térképét, ahol az országokat négy csoportba sorolják.

Magyarország viszont a fejlettek és a leszakadók közötti szürkezónában tartózkodik, ami nem éppen jó hír.

az állattenyésztés, a növénytermelés és az élelmiszeripar nagy ütemben digitalizálódó terület; óriási tartalékok vannak a magyar agrártermelésben,

a turizmusban, az e-kereskedelemben és a kiskereskedelemben is a digitalizáció ösztönzésére van szükség,

a sharing economy modell magyar gazdaságba való illesztésére is javaslatot dolgoztak ki,

a magyar sport teljes rendszerének működését támogató, úgynevezett Digitális sport kataszter jön létre 2018-ra. Az adatbázis tartalmazza az egyes sportágak működésével kapcsolatos valamennyi információt, benne lesz a sportlétesítmények, az országszerte elérhető sportolási lehetőségek és a sportesemények listája is,

okos városi szolgáltatásokban is gondolkoznak, amilyen például egy parkolóapplikáció. Az alkalmazás a közterületi parkolóhelyek foglaltságát mutatja meg a közvilágítási lámpaoszlopokon elhelyezett berendezések segítségével.

már idén elérhetővé válik a Digitális jólét szoftver alapcsomag, mely döntő részben nyílt forráskódú szoftvereket tartalmaz majd.

Azok az országok tartoznak ide, amelyek digitális fejlettsége alacsony, és a fejlődésük egyáltalán nem mutat javuló tendenciát. Ők nagy kihívásokkal néznek szembe, a leghatékonyabban azzal segíthetnek magukon, ha a nethozzáférést javítják, és a mobilnet infrastruktúrát fejlesztik.Azok az országok, ahol a digitális fejlettség alacsony szintű, de gyorsan dolgozzák le hátrányukat a fejlettekkel szemben. Ezek az országok jó befektetési célpontot jelenthetnek, mivel nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, csak gyakran infrastrukturális hátránnyal indulnak. Az ide tartozó országok között találjuk például Kínát, Malajziát, Kenyát vagy Oroszországot.Az országok, amelyek nem csak digitálisan fejlettek, hanem még mindig gyors ütemben fejlődnek a területen. Ők az innováció vezetői, a már meglévő adottságaikat hatékonyan használják ki. Igaz, a digitális fejlődési ütemet nagyon nehéz ezen a fejlettségi szinten ia megtartani. A kimagaslók mintapéldája Szingapúr és Új-Zéland, illetve az Egyesült Arab Emirátusok.A hagyományosan is fejlett gazdasággal, így fejlett digitális infrastruktúrával, de csökkenő digitális fejlődési ütemmel rendelkező országok tartoznak ide, mint a skandináv országok, Svájc, Dél -Korea. A fejlettek és a kimagaslók közötti határon lavíroznak a világ meghatározó gazdasági hatalmai, mint az Egyesült Államok, Németország és Japán, de olyan kis országok is ide küzdötték magukat, mint Észtország és Izrael.A kutatásban 2015-ös állapotot mutatnak, csak remélhetjük, hogy azóta javult a helyzetünk, és elindultunk a "jobb felső" sarok felé. A kormány a Digitális Jólét Programmal (sőt, ennek nemrégiben elfogadott 2-0ás változatával) indult el ebbe az irányba. A program egyik alapja a szélessávú internet-hozzáférés biztosítása minden településen, illetve első körben négy fő területet jelöltek ki: oktatás, export, startupok, gyermekvédelem. A következő, második fázisban pedig az alábbi területeket jelölték ki a digitális fejlődés terepének:Mobilnet-sebességben például már eléggé jól állunk, és arra pályázunk, hogy egyszer az 5G fejlesztések európai központja legyünk, illetve az önvezető autókat gyártókat/fejlesztőket is szeretnénk a Zalaegerszegen épülő pályánkra csábítani. Remélhetőleg a következő digitális térképen már jobb helyet foglal el Magyarország.