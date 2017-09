Ilyet se láttuk még, bankkártya nélküli digitális pénzt hoznak létre a nagybankok

A fizetési piac újdonságairól is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A Mizuho Financial Group és a Japan Post Bank által vezetett banki konzorcium megszerezte a japán jegybank és pénzügyi felügyelet engedélyét arra, hogy egy új digitális pénzt bocsássanak ki. A J coin egy az egyben átváltható japán jenre, Qr-kódos mobilfizetésre lehet majd használni, a szolgáltatás teljesen ingyenes lesz. A bankok nem pénzt keresnek ezen, hanem az ügyfeleikről szerzett fizetési adatokat, amely révén jobban megismerhetik a viselkedésünket - írja a Financial Times.A mobilfizetési megoldásahol kereskedői jutalékot, POS-bérlési díjat kell fizetniük. A japán bankok azért is léptek, mert nemrégiben Kína legnépszerűbb mobilfizetési appja, az Alipay is Japánba jött, a helyi bankoknak pedig nem tetszik, hogy az értékes fizetési adatok Kínába vándorolnak.Emellett a 2020-as tokiói olimpia miatt is fontos, hogy már egy működő új rendszerrel rendelkezzenek, Japán ugyanis szeretné megmutatni a világnak, milyen fejlett fintech megoldásokkal rendelkeznek. A japán gazdaságot mindeközben a fejlett országokhoz képest meglepően magas készpénzhasználat jellemzi, a fizetések 70 százaléka érték szerint még mindig készpénzben zajlik.A J Coin nem blockchain alapú, hanem a jegybank engedélyével kibocsátott digitális pénz, tulajdonképpen egy digitális formában létező új elszámolási egység. Európában is lehetőség van e-pénz kibocsátásra, már Magyarországon is volt erre példa: itthon a Barion e-forint működik a J coinhoz hasonlóan. A nagy különbség meglátásunk szerint pl. a Barion szolgáltatása és a J coin között az, hogy a J Coint japán legnagyobb bankjai dobják piacra, így bizonyára gyorsan el fog terjedni az országban.