Máris elkapkodták a készpénzgyilkos programra szánt pénzt

Máris lekötötték a kártyakibocsátók, vagyis bankok azt a 2,4 milliárd forintos állami keretet, amelyet POS-terminál telepítésére használhatnak fel jövőre. A terminálonként legfeljebb 80 ezer forintos támogatásból összesen 30 ezer új terminált telepíthetnek a bankok. Mint Hornung elmondta, a növekedésnek azonban még így is bőven lesz tere, mivel összesen 220 ezer online pénztárgépet lát a NAV, de csak 100 ezer POS-terminált, és még a 30 ezer újjal együtt is csak alig több, mint a pénztárgépek felénél lehet majd kártyával fizetni.

Az államtitkár hozzátette azt is: a lakosság pénzügyi tudatosságának javítása érdekében indítandó program tavaszra készül el, ez az intézkedés is beleillik ebbe a programcsomagba.A POS-terminál telepítés támogatása mellett az MNB is harcba száll a készpénzzel szemben, nemrég készült el az azonnali átutalási rendszer koncepciója, amely révén az ígéret szerint pár éven belül a készpénz az összes fizetési helyzetben helyettesíthető lesz.