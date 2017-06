Miért őrül meg a világ a Bitcoin mögötti rejtélyes technológiáért?

Hogyan működik? - A blokklánc rövid technológiai összefoglalása

Annak ellenére, hogy nagyszámú különböző blokklánc létezik, ezek technikai értelemben nem feltétlen különböznek nagyon egymástól. Négy fontos közös tulajdonsága van minden egyes protokollnak.A blokklánc protokollok kliens - szerver kommunikáció helyett Peer 2 Peer (vagy röviden P2P) hálózatokon alapulnak. Ez gyakorlatilag egy decentralizált és elosztott rendszer. Egy P2P hálózatban nagy számú, egymástól független, redundáns csomópont létezik amelyek valamilyen értelemben vett számítási szolgáltatásokat végeznek. A csomópontok több másik csomóponttal vannak kapcsolatban (peer) melyekkel megosztják a feldolgozott információt. Ilyen értelemben a hálózat felépítése teljesen “ad-hoc". Számítási szolgáltatások közé tartozik többek között az új tranzakciók validálása, a tranzakciós adatbázis tárolása és a hálózati kommunikáció.

- decentralizált tranzakciós főkönyv: Központi eleme a blokklánc protokollnak a decentralizált “főkönyv", gyakorlatilag egy elosztott adatbázis amelyben az érvényes tranzakciókat tároljuk. A tranzakciók blokkokba szerveződnek és az egyes blockkok egymással egy nehezen hamísítható programozási struktúrán, úgynevezett hash-pointeren keresztül vannak egymáshoz kapcsolva. A tranzakciós adatbázis minden egyes P2P csomópontban redundáns módon letárolásra kerül. A legtöbb megvalósításban az adatbázis “nem törölhető", másképp fogalmazva, ha egy érvényes tranzakció egyszer felvételre kerül az adatbázisba, akkor ott is marad.

Fontos tulajdonsága a blokklánc protokolloknak a kriptográfia elemek intenzív használata. Egyrészt a kliens és a blokklánc közötti kommunikáció a nyilvános kulcsú kriptográfián alapul. Például a Bitcoin blokkláncban egy adott mennyiségű pénzt csak úgy lehet elkölteni, ha az ember explicit módon egy titkos kulccsal aláír egy tranzakciót. Másrészről a decentralizált főkönyv egyes blokkjai közötti hash-pointerek biztosítják, hogy egy már meglévő és érvényesített tranzakciót vagy blokkot ne, vagy pedig csak nagyon nehezen lehessen meghamísítani.Ha egy kliens egy új tranzakciót szeretne végrehajtani, akkor a tranzakció érvényességéhez valamilyen értelemben véve a P2P hálózat nagy részének egyet kell értenie. Ez az úgynevezett konszenzus algoritmus. A legegyszerűbb esetben ez egy egyszerű szavazás, például ha a csomópontok 80% egyetért abban, hogy egy adott tranzakció érvényes akkor tranzakció felvételre kerül a tranzakciós főkönyvbe (Ripple protokoll). Más jellegű algoritmusok komplex, a csomópontok versenyzésén vagy együtt működésén alapuló megoldásokat használnak, mint pl Proof of Work vagy Proof of Stake. Proof of Work esetében az egyes csomópontok egy számítástechnikailag nehéz problémán keresztül versenyeznek a tranzakciók érvénysítéséért, Proof of Stake pedig “pénzbeli" motivációval biztosítja, hogy csak érvényes tranzakciók kerüljenek be a tranzakciós adatbázisba.A főbb blokklánc rendszereket érdemes még két dimenzió mentén megkülönböztetni (harmadik ábra). Alkalmazás specifikus rendszerek mint például a Bitcoin vagy a Ripple egyetlen szolgáltatást képesek nyújtani, tipikusan elektronikus pénz transzfert, míg általános keretrendszerek, mint például az Ethereum vagy a Hyperledger, programozási keretrendszert nyújtanak különböző blokklánc alkalmazások megvalósítására. A protokoll és a tranzakciós főkönyv nyilvánossága és elérhetősége szintén egy fontos tulajdonság. Nyilvános rendszereknél mint a Bitcoin a teljes tranzakciós adatbázis a világon mindenki számára olvasható, ráadásul bárki letölthet és saját maga futtathat egy csomópontot. Konzorcium és privát megoldásoknál mind a tranzakciós adatbázishoz való hozzáférés, mind csomópont futtatási jog erősen korlátozott.

Miért most? - Üzleti és piaci megfontolások

Üzleti hálózatok és konzorciumok

Technológiai konvergencia

Decentralizált üzleti modellek

Fordulópont

Blokklánc ökoszisztéma

Összefoglalva a blokklánc egy nagy megbízhatóságú, masszívan elosztott és nehezen meghackelhető számítástechnikai protokoll, mely számos helyen felhasználható, kezdve a különböző pénzügyi és biztosítási alkalmazásoktól a smart energia rendszereken keresztül a logisztikai és szállítmányozási felhasználásokig.

Névjegy független blockchain tanácsadó, elvégezte a Certified Bitcoin Professional, MIT Fintech, MIT Cybersecurity képzéseket, pillanatnyilag a Microsoft Azure Blockchain as a Service témakörrel kapcsolatban dolgozik projekteken Frankfurtban.

Dr. Tuan Anh Trinh, a Corvinus egyetemi docense, a Corvinus Fintech Center vezetője, 2006 óta az MTA köztestületi tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem doktora. Szegő Dániel, független blockchain tanácsadó, elvégezte a Certified Bitcoin Professional, MIT Fintech, MIT Cybersecurity képzéseket, pillanatnyilag a Microsoft Azure Blockchain as a Service témakörrel kapcsolatban dolgozik projekteken Frankfurtban.

Az első mozgató alkalmazások. Különös érdeklődést tapasztalunk olyan területeken, mint a globális kifizetések, a kereskedelemfinanszírozás, az automatizált megfelelés és a kereskedelem utáni feldolgozás. A hatékonyságnövekedésből eredő potenciális megtakarítások (becslések szerint 80 és 110 milliárd dollár között drámai nyereményeket várhatunk a globális piacon).Úgy gondoljuk, hogy a "végső játék" a blokkhálózathoz lesz a nagyszabású, nyitott, decentralizált üzleti platformok gerince. Ennek az útnak az első lépése a vállalatok számára, hogy blokk-alapú üzleti hálózatokká és konzorciumokká szerveződjenek. Nemcsak olyan technológiai központú konzorciumokra gondolunk, mint az R3 vagy a Hyperledger, hanem a tényleges felhasználási esetekre. A Ripple például blokk-alapú közvetlen elszámolási hálózatot épített fel mintegy 30 bankkal. A közelmúltban hét bank csatlakozott a "Digitális Kereskedelmi Lánc" létrehozásához, amely egy blokkhajtású, határokon átnyúló kereskedelemfinanszírozási platformot épített Európában a kis- és középvállalkozások számára. Mások profitálni tudnak azzal, hogyan működnek ilyen korai hálózatok és konzorciumok.A blokklánc természetesen csak egy része ennek a képnek. A jövő üzleti platformjait számos kulcsfontosságú technológia konvergenciájával látja el: a nagy adatoktól és a gépi tanulástól a robotikai folyamatautomatizálásig. Az eredmény az iparágak közötti vonalak elmosódása lesz.Az új, decentralizált üzleti platformok új, decentralizált üzleti modelleket jelentenek. Míg már régóta beszélünk az üzleti modell megzavarásáról, most kezdjük látni. A Storj például megépítette a világ legnagyobb decentralizált digitális tárolóplatformját a blokkhálózaton. A Lykke globális, decentralizált pénzügyi piacot épít. A Chronobank ugyanezt teszi a tehetség felvételével. Bárki, aki új modelleket keres a vállalkozásához, tisztában kell lennie az úttörők által alkalmazott megközelítésekkel.A siker gyakran az időzítés kérdése, és ebben a térben nem lesz más. Mikor számíthatunk nagy áttörésekre? Az új technológia csúcspontja általában akkor jelentkezik, amikor megközelíti a piac 15% -át.Végül a blokklánc áttörésének egyik fő motorja a sikeres együttműködés lesz a blokklánc ökoszisztémán belül. Itt állnak a technológiai központú konzorciumok, mint például az R3, a Enterprise Ethereum Alliance vagy a Hyperledger, valamint az iparági specifikus konzorciumok, egyesületek, szabályozók és még a központi bankok is. A vállalatoknak tisztában kell lenniük és aktívan kell kezelniük ökoszisztémát.