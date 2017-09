Nagy bejelentést tett az EKB: kiléphetnek az árnyékból a bankok kihívói

Mi az EKB-nál egy olyan licenckibocsátási szabályzaton dolgozunk, amely a fintechekre is alkalmazható lesz, és ezt hamarosan társadalmi egyeztetésre is bocsátjuk



a szabályozó felügyeleti jogot szerezhet a fintech szektor felett,

a bankok felügyelt versenytársakat kapnak, ezzel a tisztességes verseny feltételei javulnak, hiszen nem a "radar alatt félillegálisan repülő" fintechekkel kell versenyezniük,

a fintechek pedig végre kiléphetnek a sokszor szürkezónás működésből méghozzá úgy, hogy nem kell a teljes banki licencet megszerezniük, hanem valószínűleg részterületeket lefedő licenceket is szerezhetnek majd. Fontos bejelentés ez az EKB részéről, mellyel valószínűleg mindenki jól jár hosszú távon, ugyanis:

Bár a fintech szektor még mindig relatíve kicsi a bankszektorhoz képest, több területen is piacot vesznek el a bankoktól például a fizetések és a hitelezés területén, ezért is áramlott az év első felében 6,5 milliárd dollárnyi befektetés a fintech cégekbe.- jelentette be Daniele Nouy.A technikai és pénzügyi belépési korlátok kicsit enyhültek, a bankokkal könyebb felvenni a versenyt - tette hozzá Nouy a Reuters beszámolója szerint. A feltörekvő fintech iparág a mobilfizetésektől kezdve a kriptopénzeken át (mint a Bitcoin) nagyon fontos szerepet fog játszani a pénzügyi szolgáltatások jövőjében, de a szabályozók még mindig keresik az utat, hogyan lehet megfelelően felügyelni a szektort, amely eddig nagyrészt a "radar alatt repült" - mondta.