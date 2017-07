Nagyot néznek a soundosok: új kütyüvel lehet fizetni

Azt már megszokhattuk, hogy a legtöbb fesztiválon nem készpénzzel, hanem pre-paid fesztiválkártyával, vagy bankkártyával tudjuk kifizetni a sörünket. Az érintésmentes technológia azonban folyamatos innovációt jelent az eszközök terén is: be tudják építeni például fesztiválos karórába, és a piaci pletykák szerint 1-2 éven belül már okostelefonnal is fizethetünk a pultoknál.A Portfolio a Sziget Csoporthoz tartozó rendezvények fizetéstechnológiájáért is felelős Festipay Zrt-től megtudta: az idei évtől egy új eszköz is elérhetővé válik a rendezvényeken. Akézműves magyar termék, és ugyanazt a funkciót látja el, mint a fesztivál kártya, pontosabban helyettesíti azt. Az összes Szigetes fesztiválon (Gourmet, Volt, Sound, Sziget, Strand, B.my.Lake) használható, jelenleg (a ma induló) Balaton Sound-os címkés érhető el Zamárdiban.

Fotó: Festipay

A fizető karkötő egy chip-et tartalmaz, amely a fesztivál címke melletti színes, 2 cm széles zsinórozás alatt található. A fizetésnél hozzá kell érinteni a kártyaolvasó terminálon található jelhez a karkötő chipet tartalmazó részét, és a rendezvény területén található bármelyik Top Up ponton lehet rá pénzt tenni.

Fotó: Festipay

A karkötő vízálló és mosható, négyféle színben, és négy méretben érhető el - az ára pedig 6500-7500 forint (az első ár online előrendelésnél érvényes).A szervezők egyébként azt javasolják, hogy a látogató - a kártyához hasonlóan - regisztrálja a karkötőt a fesztivál applikációban és így nyomon követheti a költéseit, vagy a telefonról bankkártyával is feltöltheti, sőt, ha elvesztené, a a rajta maradt pénzét is visszatérítik.