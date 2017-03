Rejtélyes csalók csapolják meg a magyar bankkártyákat

egy olyan online kártyás csalásról van szó, amelyről már 2011-ben is olvasni lehetett ezzel foglalkozó fórumokon, a frissebb bejegyzések pedig sokszor csak pár hetesek.

Mikor fizet a bank, mikor az ügyfél?

Az ügyfélnek elveszett, ellopták a kártyáját. Ebben az esetben az ügyfél 45 ezer forintig mindenképpen köteles állni az őt ért veszteséget, az e feletti összeget pedig átvállalja a bank, ha a szerződésben foglaltaknak megfelelően járt el az ügyfél a kártyahasználat során.

Az ügyfélnél van a kártya, de jelenti, hogy visszaélnek vele. Ebben az esetben - ha a bank az eset vizsgálata során nem derít fényt az ügyfél általi csalásra, vagyis "önvisszaélésre" - a bank állja a visszaélés teljes veszteségét. Igaz, jellemzően a vizsgálat lezárultáig, de legfeljebb egy bizonyos előre meghatározott határidőig (30, vagy akár 60 napig) a bank nem kártalanítja az ügyfelet.

Hogyan állunk most a kártyás csalásokkal?

Egyik olvasónk (aki egy magyar bank által kibocsátott kártyával rendelkezik) részletesen számolt be egy néhány hete történ esetről. Olvasónk váratlanul sms-ben kapott értesítést arról, hogy a kártyájával éppen most fizetett ki 10 ezer forintot, persze ő erről semmit sem tudott. A kereskedő nevénél pedig a következő megnevezés szerepelt:Első ránézésre ez úgy néz ki, mintha egy facebookos hirdetés vagy facebookos játékon/appon belüli fizetés lenne, viszont olvasónk soha nem fizetett a Facebooknak vagy a Facebookon keresztül, és online fizetésekre is ritkán, főleg nagy és ismert webáruházakban használja kártyáját. Egy gyors google-kereséssel hamar ki lehet deríteni, hogyA nyilvánosan elérhető adatok alapján az egész világon előforduló csalásokat a Facebk és az utána lévő szám (mint kiderült, egy VOIP, vagyis IP-alapú online telefonszám) köti össze, utóbbit egyébként soha senkinek nem vették fel. A kártyára beterhelt összegről a kártyatulajdonosok semmit sem tudnak, csak találgatnak, hogy honnan lehetnek meg az adataik. fórumokon található leírások szerint először kisebb összegekkel kezdődik a csalás, majd később - ha nem vette észre a kártyatulajdonos - nagyobb összegekkel is próbálkoznak. Van, akinek pár ezer dollárt emeltek el így a számlájáról, de az egyedi esetek általában ügyfél szempontból happy enddel végződnek, a bejegyzések tanúsága szerint a bank mindig visszatérítette az ellopott összeget.Az áldozatok gyakran a Facebook panaszfórumán érdeklődnek a beterhelt összeg iránt, ők azonban szintén nem tudnak ilyen tranzakciókról, így általában egy ilyenkor szokásos formanyomtatvány kitöltését javasolják. Hogy az eset mennyire elterjedt Magyarországon, arról biztosat nem tudhatunk, ugyanis a kártyás csalásokról a bankok csak az ügyfeleiknek adhatnak tájékoztatást.Természetesen az MNB felügyeleti részlegét, néhány nagybankot és a két legnagyobb kártyatársaságot is megkerestük az esettel, hogy mit tudnak erről, mit tehet az ügyfél, különleges-e ez az eset. A Visa magyarországi igazgatója, Kiss Ede szerint az eset nem emelkedik ki a hasonlók közül, az áldozat visszakapja a pénzét.A MasterCard szerint a banki monitoring rendszerek felfigyelnek az ilyen esetekre, számos bank feketelistára teszi az ilyen tranzakciókat és elutasítja azokat. Amennyiben a bank ad lehetőséget az ügyfeleinek arra, hogy a kártya limitjét (napi összeg, napi tranzakciószám - külön ATM-re, vásárlásra és e-kereskedelmi tranzakciókra) rugalmasan beállítsa, a kártyabirtokos maga is sokat tehet az ilyen visszaélések megelőzésében a limitek alacsonyan tartásával, vagy csak időszakos felemelésével egy-egy e-kereskedelmi tranzakció végrehajtásához. Az SMS értesítés is sokat segíthet a jogosulatlan tranzakciók gyors felfedezésében és a kártya mielőbbi zárolásában.Az MNB válaszából megtudtuk, hogy az ügyfélszolgálathoz sem telefonos, sem írásbeli ügyféljelzés sem érkezett 2015 óta a "Facebk *payment 650-543-7818 Ca"-ra hivatkozó bankkártyás csalásokkal összefüggésben.Alapvetően két ügyletmenet létezik arra az esetre, ha valakinek visszaélnek a bankkártyájával, de abban mind a kettő megegyezik, hogy a bankkal kötött szerződésben szereplő biztonsági irányelveket minden esetben be kell tartania az ügyfélnek (például a papír alapú számlaértesítő megérkezését követő 30 napon belül jelenteni kell a visszaélést, de minél előbb; nem szabad harmadik személynek kiadni a kártyaadatokat/PIN-kódot).A két eset röviden:A legfrissebb statisztika szerint a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal 2016 harmadik negyedévében elkövetett nagyjából 8400 darab visszaéléssel 245 millió forint kárt okoztak. A fizetési kártyás összforgalomhoz viszonyítva továbbra is alacsony a visszaélések aránya, az ó az okozott kár mindössze tizede terhelte a kártyabirtokosokat 2016 harmadik negyedévében. A visszaélések elsődlegesen a határon átnyúló forgalomhoz kapcsolódnak, az összes eset 68, az összes okozott kár közel 84 százaléka jelentkezett itt.A visszaélések típusát tekintve főleg a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő, alapvetően internetes tranzakciók érintettek, mind darabszámban, mind okozott kárértékben 68 százalék körüli arányt képviselnek. A magyarországi kártyaelfogadói hálózatban elkövetett visszaélések száma 1024 darab, összértéke közel 60 millió forint volt.

Egy kis módszertani magyarázat Az MNB a statisztikáiban megkülönbözteti a kibocsátói és az elfogadói oldalon jelentkező visszaéléseket, az ezek alakulását bemutató ábrákon szereplő értékeket nem lenne helyes egyszerűen összeadni, ugyanis a két adatsor átfedéseket tartalmaz. Azok a visszaélési tranzakciók, melyeket egy belföldi bank által kibocsátott kártyával egy belföldi kereskedőnél hajtanak végre, mindkét statisztikában szerepelnek.



Utóbbi esetek a visszaélések csupán tizedét teszik ki (vagyis a két adatsorból nagyjából 5-5 százalékot kellene levonni, hogy összeadhatóak legyenek az adatok). Erre az a magyarázat, hogy jellemzően a Magyarországon ellopott adatokkal és kártyákkal külföldön élnek vissza, míg a magyar elfogadóknál a más országban szerzett kártyaadatokkal és plasztikokkal követnek el csalásokat.

Nemzetközi összehasonlításban (az ebben rendelkezésre álló adatok 2013-ra vonatkoznak) egyébként mindez azt jelenti, hogy ha nem történt hatalmas változás a többi országban, akkor továbbra is az éllovasok között állhat Magyarország a területen.