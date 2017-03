Van, amiben Budapest simán kenterbe veri Londont

Európában nem a kockázatitőke-piac teljes mérete az érdekes, hanem a régió piacának növekedési üteme. Miközben a Szilícium-völgyben 2008 és 2015 között a befektetések mértéke négyszeresére nőtt, addig az Egyesült Királyságban és Írországban 22-szeresére, a kontinentális Európában pedig 10-szeresére nőtt a kockázatitőke-piac. Ez azt jelenti, hogy Európa korántsem szakad le, sőt, valójában sokkal kedveltebb kockázatitőke-befektetési célponttá vált, mint a Szilícium-völgy. Az országhatárok mentén széttöredezett piac persze problémát jelent, de minden egyes országnak megvan a maga fintech fókusza, a nagyobb fintech központok között szerepel London, Párizs, Berlin, Frankfurt, Stockholm, Zurich. A szabályozók pedig láthatólag szívesen támogatják a fintech kezdeményezéseket, én személy szerint nagyon pozitívan látom Európa helyzetét kockázatitőke-befektetési célpontként. A szabályozói modellek országonként eltérőek természetesen, de például a londoni FCA (a brit pénzügyi felügyelet) vagy éppen a BaFin (a német pénzügyi felügyelet) is fantasztikusan nyitja meg a fintechek előtt a piacot, hogy a régi hagyományos szereplőkkel valódi versenyhelyzetet teremtsenek.(Hogy ki is Devie Mohan, arról itt tudhat meg többet. )Ebben az összehasonlításban Kína mellett Indiát is idevenném, mivel mindkét ország hatalmas fintech piaccal rendelkezik, és elképesztő összegek áramlanak a helyi fintechekbe. Mindkét ország esetében előnyt jelent az örökölt pénzügyi rendszerek hiánya, így az innovációk jóval gyorsabban terjednek. Mindkét országban magas az okostelefonok és a mobiltelefonos technológiák elterjedtsége, illetve a lakosság jelentős része vidéken vagy félig-meddig városias övezetekben lakik. Ez a kialakulóban lévő középosztály felemelkedésével gyorsan változik, de a mobilos kultúra mélyen gyökerezik ezekben a nemzetekben. Mindez pedig a bankoknak és új versenytársaiknak segít abban, hogy mobilcsatornán keresztül gyorsan és hatékonyan vezessenek be termékeket. A bankolás ebből a szempontból csak másodlagos ezeken a piacokon, a fizetések viszont többnyire mobilon keresztül történnek. A fintecheket támogató technológia már 20 évvel azelőtt megvolt ezeken a piacokon, mielőtt a fintech forradalom elindult volna Európában.Ebből a szempontból nem számít egy ország földrajzi helyzete vagy demográfiai mérete - a világ negyedik legnagyobb fintech központja Szingapúr, ahol feleannyian élnek, mint Magyarországon, és nézzük csak meg, mennyi mindent elértek milyen rövid idő alatt! Amire igazán szükség van, az egy olyan ökoszisztéma, amelyben a szabályozók, bankok, befektetők, egyetemek és a fintechek együtt tudnak működni és hatékony rendszert alkotnak. A korai fázisban járó startupoknak helyet, a készségek és képességek fejlesztését és magvető tőkét kell nyújtani - ez az egyetlen módja annak, hogy a jó ötletekből működőképes üzleti modellek szülessenek. Nem kellene problémaként kezelni, hogy kevés kockázatitőke-befektetés történik, hiszen bármikor ki lehet lépni az országból befektetőket keresni, amíg a fintech kockázatitőke-piac kellő méretűre nő. Viszont addig is alapvetően fontos a szabályozói és állami segítség.Magyarországon nagyon magas az okostelefonok penetrációja (118%), a fogyasztók készek befogadni az új technológiákat és használják a közösségi média felületeket - ugyanakkor a pénzügyi intézmények GDP-hez való hozzájárulása nagyon alacsony, ez jelentheti a fő problémát a növekedésben. A fintech befektetések bárhonnan jöhetnek külföldről - a lényeg, hogy a fókuszban az innováció támogatása és a kapunyitás álljon a nemzetközi befektetések és ötletek előtt.Először komoly kapcsolatot kell kiépíteni más fintech központokkal, mint például Londonnal, hogy tudást és szakértelmet lehessen importálni tőlük. De Budapestnek megvan a lehetősége arra, hogy a KKE-régió első nagy fintech központja legyen! Egyre többet olvasok Budapestről a hírekben, több akkcelerátor is elindult az utóbbi időben, mint például a Telenor, az MKB Bank, vagy a T-Systems programja. Budapest mindig is a műszaki tudás egyik fontos központja volt, tehát azt javaslom, hogy használják ki a hazai szakértelmet!A Prezi az egyik ilyen sikersztori - ami fintech vagy sem, de követendő példa a vállalkozóknak. A Ustream, a LogMeIn is ehhez hasonló sikersztorik, de rengeteg jó bitcoinos kezdeményezést is látok Budapesten. Utóbbira jó példa a Shinrai,de ott van a mesterséges intelligenciával és chatbotokkal foglalkozó cég, az Analogy. Magyarországon Bitcoin-ATM-ek működnek, Bitcoinnal lehet taxikban fizetni, ilyet mi még elképzelni sem tudunk az Egyesült Királyságban. Tehát Magyarország néhány területen jóval előttünk jár, érdemes lenne ezekre fókuszálni.