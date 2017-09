Varga szép csendben egy új készpénzgyilkos fegyvert jelentett be

A jelenlegi szabályozás gyakorlati tapasztalatainak értékelését követően a vállalatok közötti készpénzes fizetésekre vonatkozó havi másfél millió forintos felső határt két lépcsőben akár 500 ezer forintra lehet csökkenteni.

Ezen felül azt is belengették, hogy a szabályozást akár a természetes személyek és vállalkozások közötti készpénzforgalomra is ki lehetne terjeszteni.

A stratégia 7 fő pontja 1. A köznevelés rendszerén belüli valós pénzügyi edukáció kereteinek megteremtése, erősítése és általánossá tétele

2. A tudatos pénzügyi magatartás alapjainak és a háztartások pénzügyi stressztűrő képességének erősítése

3. Körültekintő pénzügyi döntéseket előmozdító szemlélet megteremtése és a tudatos pénzügyi fogyasztói magatartást támogató intézmények/ infrastruktúrák létrehozása és széles körű megismertetése

4. A lakosság öngondoskodási szemléletének erősítése

5. A pénzügyi termékekhez, pénzügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés és pénzügyi beilleszkedés (financial inclusion) mértékének növelése

6. A korszerű, készpénzkímélő fizetési eszközök használatának ösztönzése ű

7. Körültekintő hitelfelvétel támogatása

A most megjelent tervezetet az NGM társadalmi egyeztetésre bocsátotta, szeptember közepéig várják a további észrevételeket, a tervezetről várhatóan ősszel dönt a kormány. Az anyagban részletesen írnak a pénzügyi ismeretek stratégiai, oktatási szintű fejlesztéséről, illetve a stratégia egyik fontos eleme a készpénzhasználat csökkentését szolgáló konkrét lépések (lásd keretes írásunkban a stratégia 7 főbb pontját).Az anyagban megjegyzik, hogy a vállalkozások közötti készpénzhasználat csökkentésére vonatkozó szabályozás fokozatos szigorításával és kiterjesztésével a szürkegazdaság visszaszorítása irányába jelentős lépés tehető:A tervezet szerint az elektronikus átutalási rendszer utóbbi években történt fejlesztései biztosítják, hogy a szabályozás ne okozzon jelentős problémát a vállalkozások fizetési forgalmában.Utóbbi a 4 majd 2 órás elszámolás bevezetését jelenti az átutalási rendszerben (Giro), ugyanakkor 2019. július 1-étől kezdve az MNB azt várja el a bankoktól, hogy egytől-egyig csatlakozzanak az addig megépítendő azonnali átutalási rendszerhez. Az intézkedést az ellenőrzés hatékonyságának növelésével együtt tervezik bevezetni, vagyis a törvény betűjét ellenőrzésekkel fogják betarttatni.Itt több EU tagállam példáját említik, és a lépés csak a nagyobb értékű áruk és szolgáltatások megvásárlására terjedne ki, a lakossági fogyasztás túlnyomó részét azonban nem érintené.Az elektronikus fizetések támogatását ösztönzendő az állam maga is lépéseket tervez, így az állami kifizetések (például állami tulajdonú cégek kifizetései, támogatások, juttatások, nyugdíj kifizetések)A tervezett új szociális alapszámla bevezetése lehetővé teszi, hogy akinek nincs bankszámlája, az olcsó megoldást találjon ennek megoldására. Ez olcsóbb is lenne az államnak, mivel így az átutalásnál drágább postai kifizetés megszűnne - jegyzik meg.Mindezeken túl az állami intézményekhez történő befizetések (pl. okmánybélyeg) esetén minden esetben meg kell teremteni az elektronikus fizetés lehetőségét (pl. bankkártyás fizetés, átutalás, csoportos beszedés, stb.).