Kéménymentesíti Budapestet a Főtáv

A konferencián a legtöbben azt igyekeznek meghatározni, mire számíthatunk 10 év múlva; ami a távhőszolgáltatást illeti, szerepe várhatóan növekedni fog, amit több előnyös tulajdonsága is támogat - mondta Balog Róbert. Ennek érdekében azonban a távhőszolgáltatóknak is át kell alakulniuk, megfelelve a kor követelményeinek, például az elektronikus ügyintézés, a távfelügyeleti rendszer fejlesztése terén, azzal együt is, hogy a sárga csekk továbbra is népszerű az ügyfelek között. Az átalakulást megnehezíti, hogy a távhőrendszerek nagy és drága rendszerek, amelyek hosszú távú befektetést igényelnek, amelyek csak akkor lesznek hatékonyak, ha olcsó energia és sok fogyasztó kerül be a rendszerbe.Az elmúlt időszakban a fogyasztói hőigények több ok miatt is csökkentek, az energiahatékonysági (pl. szigetelés) fejlesztések mellett a klímaválozás is ebbe az irányba hatott, hiszen egyre hosszabbak a fűtésmentes időszakok. Ezzel együtt a Főtáv tavaly, 30 év után először jelentős, mintegy 30 MW-os piacbővítést tudott végrehajtani, ami nagy eredmény, hiszen a piacot folyamatosan bővíteni kell. Ez Nyugat-Európa számos nagyvárosában már evidencia, Bécsben például prioritást élvez a távhőszolgáltatás más fűtési módokkal szemben, bizonyos területeken például szabályok tiltják, hogy másik, párhuzamos ellátás épüljön ki a távhőszolgáltatással. Koppenhágában pedig a távhő súlya már 98 százalékos a város hőellátásában.A Főtáv piacbővülése részeként - amely várhatóan 2017-ben is folytatódhat - olyan új ügyfeleket kapcsolnak be a szolgáltatásba, mint a Dagály uszoda és strandfürdő (4,3 + 2,45 MW), a magyar Telekom székháza (4,5 MW), a Miniszterelnöki Hivatal (1,5 MW), a Corvin irodaház (5,05 MW), továbbá számos lakóparkot is. A lakossági szerződéskötések keretében például a 13. kerületi Glória Lakópark, a 11. kerületi Buda Part Projekt vagy a 11. kerületi Elite Park is a Főtáv fogyasztói közé kerül.A belváros távhőellátásba történő bevonása mellett az agglomerációs települések rendszerhez való hozzákapcsolása is piacbővítési lehetőséget jelent, és ezzel jöhet létre az a nagy rendszer, amely lehetővé teszi a hosszú távú, igazán hatékony üzemelést. A Főtáv egyértelműen képes átvenni a környező települések hőellátását is - mondta. A növekvő ügyfélkör kiszolgálására a Főtáv kapacitásbővítést is tervez, ennek keretében nagyobb szerepet szánnának a megújuló energiának (biomassza) és újabb hulladékhasznosítő mű is épülhet. Mindemellet egyre erősödik a hűtési igény is, és a a fővárosban is a bécsihez hasonó központosított rendszer kiépítésére lenne szükség.