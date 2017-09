Készülnek a fordulatra az olajpiac urai

A teljes globális termelés több mint felét biztosító országok jelezték, pénteki találkozójukon egyelőre nem fognak további konkrét lépéseket tenni, dacára a korábbi kitermeléscsökkentési megállapodás hatásosságával kapcsolatos aggályoknak. Bár az elmúlt hónapokban az összehangolt intézkedés eredményei mutatkoznak - a globális tartalékok zsugorodtak, az olajárak pedig ismét 50 dollár fölött vannak (ami még mindig csak a fele a 2014-es szintnek) - a jövő év első felében máris újra kínálati többlet alakulhat ki a piacon, miután a jelenlegi megállapodás hatálya 2018 márciusának végéig terjed.

Forrás: OPEC

Az OPEC tagjai igyekeznek egy hordónkénti közel 60 dolláros árfolyamot becélozni, amitől nem is vagyunk messze. Márciusra kiderül, hogy lesz-e szükség további intézkedésekre; amennyiben igen, akkor azt hiszem, az OPEC lépni is fog

A hírek szerint az országok egy része további 1 százalékkal fogná vissza a kitermelést, formálisan ugyanakkor nem rögzítték ezt a célkitűzést.

- nyilatkozta Emmanuel Ibe Kachikwu, Nigéria olajügyi minisztere Bécsben a Bloombergnek Az OECD kuvaiti elnöklettel ülésező Közös Miniszteri Felügyeleti Bizottságáról érkező hírek szerint az országok között nem teljes az egyetértés; míg a kuvaiti és az orosz olajügyi miniszter szerint most még túlságosan korai a kitermeléscsökkentés kiterjesztéséről tárgyalni, algériai kollégájuk már most is megvitatná a kérdést. Mindezidáig nem merült fel konkrét javaslat a kitermeléscsökkentés meghosszabbításának időtartamával kapcsolatban, ahogyan annak esetleges elmélyítésével kapcsolatban sem.Az OPEC legutóbbi, szerdai jelentésében úgy fogalmazott, "az olajpiac kétségkívül a jó irányba mozog". A szervezet ebben hangsúlyozza, a piac kiegyensúlyozásának folyamata sosem következhet be egyik napról a másikra, ezért további türelemre és kitartásra van szükség a cél elérése érdekében. Az OPEC- és nem OPEC-országok Közös Technikai Bizottságának közlése szerint a kivárás és a monitorozás a kitermelés mellett az exportra is kiterjedhet, teljesítve végre az olajkartellben vezető szerepet vivő Szaúd-Arábia régebb óta szorgalmazott tervét. Az OPEC-nek a Goldman Sachs szerint is érdemes kivárnia és monitoroznia a helyzetet - elsősorban is a vállalás teljesüléseit - , mielőtt további intézkedésekről döntene.

Forrás: OPEC

Amennyiben ismét stabilizálódik a kitermelés Nigéria elfogadná a kitermelési plafon bevezetését

A kitermelés napi 1,8 millió hordós - a teljes globális termelés mintegy 2 százalékát kitevő - visszafogásáról 2016 végén döntöttek az OPEC tagjai és más olajtermelő országok. A 2017 január elseje óta érvényes vállaláshoz ugyan nem minden ország és nem minden időszakban tartja magát szigorúan, ennek ellenére a célkitűzés az egyes hónapokat tekintve viszonylag magas arányban teljesül, ennek köszönhetően mutatkoznak a lépés eredményei. Augusztusban pedig korábban nem látott, összességében 116 százalékos mértékben teljesültek az OPEC-tagok vállalásai a júliusi 94 százalékot követően.Ez az állapot azonban hamar megváltozhat ismét, részben a már kis mértékű áremelkedésre is a kitermelés bővítésével reagáló tengerentúli palaolaj-ipar, részben az ottani kereslet szezonális gyengülésének hatására. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) prognózisa szerint, amennyiben az OPEC nem hosszabbítja meg a jövő márciusig érvényes összehangolt intézkedése hatályát, akkor a piacra hamarosan visszatérhet a túlkínálat.A közös erőfeszítések áremelő hatását erősen korlátozhatja Líbia és Nigéria termelésének emelkedése is. A két országra jelenleg nem terjed ki a kitermeléscsökkentési vállalás hatálya, miután a területükön dúló fegyveres konfliktusok korábban alaposan visszavetették az olajipari aktivitásokat.- erősítette meg Kachikwu.A nigériai helyzet konszolidálódást mutat, ennek eredményeképpen pedig a kitermelés a történelmi mélypontot jelölő napi 1,1 millió hordóról 1,7-1,75 millió hordóra emelkedett; az olajminiszter szavai szerint pedig valahol a közelben, 1,8 millió hordó körül lehet az a szint, ahol az ország korlátozná a kitermelését. A helyzet javulására tekintettel a nigériai és líbiai kitermelés esetleges korlátozásának témáját is megvitatják a pénteki OPEC-ülésen.Az OPEC erőfeszítéseit az olajkereslet stabilizálódása is támogathatja. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint a globális fogyasztás napi 1,6 millió hordóval bővülhet 2017-ben, miután 2016-ban napi 1,3 millió, 2015-ben pedig napi 1,9 millió hordóval erősödött.Az ülésről kiszivárgó információk nem indítottak vételi hullámot a piacon. Pénteken délután az olajárak fél százalék körül gyengültek, továbbra is az 50 dolláros szint felett tartózkodva.