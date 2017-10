Már a Wall Street-i veteránok is a bitcoinra esküsznek

Az utóbbi időben egyértelmű vált, hogy a blockchainnel kapcsolatos befektetések a kockázathoz képest hatalmas hozammal kecsegtetnek

A blockchain egy rendkívül fontos új eszözosztály. Az elkövetkezendő évtizedben minden pénzügyi intzéménynek lesz blockchain divíziója. Mi úttörők probálunk lenni ebben a szegmensben, így indítottunk egy 300 millió dolláros alapot, mely első sorban kriptopénzekbe, és nyilvános érmekibocsátásokba (ICO) fog fektetni.

Miután szeptemberben a Fortress alapkezelője, Michael Novogratz bejelentette, hogy indít egy 500 millió dolláros alapot, amely kifejezetten kriptopénzekre fog specializálódni, most a Pantera Management is jelezte, hogy Paul Bordsky vezetésével (aki a 80-as évek óta foglalkozik opciók kereskedésével, és részt vett a Piper Jaffray megalapításában) létrehoznak egy hasonló kripto-alapot.- mondta Paul Bordsky, aki partnerként csatlakozott a Pantera Managementhez.Az Autonomous Next elemzőház kutatásai alapján jelenleg minimum 75 olyan alap működik, amely kriptopénzekbe is fektet, és ezek közül is az egyik legelső volt a Pantera, mely már 2013-ban is rendelkezett bitcoin kitettséggel.-Nyilatkozta a CNBC-nek Dan Morehead, a Pantera Capital alapítója, aki előtte a Deutsche Banknál volt az opciókereskedéssel foglalkozó részleg vezetője.A bitcoin ára egyébként kisebb nagyobb kilengésekkel, de szinte megállás nélkül emelkedik, jelenleg 5600 dollár környékén áll az árfolyam.

Kép forrása: Tradingview