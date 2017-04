Már a Mol-vezér szerint is elképesztően lemaradt Magyarország

Gyökeresen átalakul az üzleti környezet

Vannak még fehér foltok

Innovatív nyitásra készülnek

A Molban azonnal a bőrünkön érezzük a nemzetközi gazdaság akár csak egy pillangószárny-rezzenésnyi változását is - fogalmazott Hernádi a hetilapnak. Egy hirtelen közel-keleti háborús konfliktus, amely kínálati kieséssel járna, például kapásból 600 forintos benzinárat lenne képes okozni. A Mol elnök-vezérigazgatója nagy fegyverténynek tartja, hogy az olajárak zuhanása ellenére a Mol nyeresége érdemben nem változott.A magyar olajcég tavaly hirdette meg 2030-ig tartó stratégiáját, amely meglepetést okozott piaci körökben. A vállalatcsoport hatalmas fejlesztéseket valósít meg a következő években a régióban, leginkább a vegyipar területén. A stratégia kapcsán elmondta, gyökeresen megváltozik az üzleti környezet; bizonyos tényezők egymásra való hatása forradalmi lehet, például a környezetvédelem terén.Ennek kapcsán Hernádi az elektromos autók térnyerésére is kitért. Az elmúlt évtizedben a szénhidrogén-ipar nagyrészt 80 dollár feletti olajárral üzemelt, ami jelentős bevételt hozott ugyan, de nőtt a versenyhátrányt is, mert őrületes erőforrások fordultak rá az alternatív fejlesztésre. Az alternatív üzemanyagokkal hajtott eszközök elkezdtek versenyképesebben működni. Három éven belül a közepes méretű elektromos meghajtású autók felveszik a versenyt a hagyományos üzemelésű járművekkel. Ez persze sok más problémát vet fel; nehezen képzelhető el a mostani viszonyok mellett például, hogy Budapesten 200 ezer autót egyszerre kezdenek majd el tölteni éjszakai árammal - fennakadások nélkül. Mindez persze nem jelenti azt szerinte, hogy 2030-ban már nem a hagyományos meghajtású autóké lesz a főszerep. A vállalatcsoport jövedelmének meghatározó része továbbra is a hagyományos üzemanyagoknak a gyártásából és értékesítéséből fog keletkezni.A Mol számára az jelenti a kihívást, hogy a következő időszakban a régióban jelentkező új fejlődési irányok közül melyiknek tud az élére állni - jelentette ki. Arra a kérdésre, miszerint tervezi-e a Mol, hogy az Agip-felvásárláshoz hasonlóan más cégeket is megvesz, Hernádi Zsolt azt válaszolta: Vannak még fehér foltok a piaci térképen olyan területeken, amelyeket el tudnánk látni sajt finomítóinkból, nem pusztán itt, hanem a régió más országaiban is - ezeket be fogjuk "színesíteni". Hernádi nem hiszi, hogy valamelyik piaci vetélytársuk ellenséges felvásárlási kísérletet tervezne. Szerinte a társaság 25 százalékos állami tulajdonrésze erős pajzs: egyértelművé teszi mindenki számára, hogy ilyen kérdésekben már Magyarországgal szemben kellene lépni. Ráadásul az iparág megváltozott. A konszolidációs korszak 2010-zel lezárult.Az INA-ügy kapcsán úgy fogalmazott, túlléptünk a holtponton, amiben fontos fejlemény, hogy az ENSZ mellett működő választott bíróság a Mol-nak adott igazat a múlt év végén, s kimondta, hogy semmi törvénytelenség nem történt az irányítás megszerzése során, és hogy minden vállalt kötelezettségünket teljesítettük. Az INA jó cég, amely azonban számos beruházási lehetőséget elszalasztott. Jelenleg a horvát kormány átgondolja a vele kapcsolatos stratégiát. Ami biztos: stabilitás kell a cégnek. A megörökölt exlex állapotokat oldani szükséges.Társaságunk azon kevés európai olajcég egyike, amely az olajipari ciklus alján is képes saját forrásból finanszírozni befektetéseit és növelni az osztalékát - mondta, hozzátéve, hogy tíz százalékkal tervezik növelni az egy részvényre jutó osztalék mértékét. Itthon évente átlagosan 100 milliárd forintot fordítunk beruházásokra, míg a költségvetésnek 775 milliárdot fizettünk be például tavaly különböző adók formájában. Új stratégiánk meghatározó része a beruházás, alapvetően a vegyipar és a kitermelés területén. Ma a Mol finomítói termelésének mintegy 70 százaléka motorüzemanyag. Ezt le akarjuk vinni 50 százalék alá. Számításaink szerint a következő 15 év alatt Szlovákiában és Magyarországon 4,5 milliárd dollárnyi vegyipari beruházást hajtunk végre. Egyre mélyebben hatolunk a vegyipari értékláncba; a térség legnagyobb vegyipari konglomerátuma leszünk. Mellette pedig nyitunk az új innovatív technológiák, fogyasztói igények kielégítése irányába, a legnagyob értékesítési hálózatot fogjuk működtetni Közép-Európában, kétezer értékesítési hellyel - mondta el.