Már Indiában is legális a Bitcoin

A Bitcoint heves ellenállás fogadta Indiában az elmúlt években, a parlament egy tagja például a pénzügyminisztériumnak címzett levelében egyenesen egy piramisjátékhoz hasonlította a kriptodevizát. (Persze később őt is komoly kritikák érték, hogy nem érti meg a fundamentális és strukturális különbségeket egy piramisjáték és a Bitcoin között).A hatósági ellenőrzés hiánya ellenére az ország három legnagyobb tőzsdéje, a Zebpay, a Coinsecure és a Unocoin is rendkívül komolyan szabályozta a saját működését, aminek most úgy tűnik meg is lett az eredménye: az indiai kormányon belüli megosztottság ellenére a hatóságok úgy döntöttek, hogy legalizálják a Bitcoint, szabályozás alá vonva annak piacát, együttműködve a tőzsdékkel, akik hatalmas erőforrásokat áldozták annak érdekében, hogy biztos alapokra helyezzék az országban a kriptopénzek piacát.A hírekre a Bitcoin (+4,7%) ára emelkedésnek is indult, ami nem is meglepő annak fényében, hogy az indiai Bitcoin tőzsdék felelősek a globális Bitcoin-dollár forgalom körülbelül 11 százalékáért. A Bitcoin mostani emelkedésével újra 2750 dollár körül mozog az árfolyam.