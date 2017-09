Meghallgatta az autógyártókat és módosított elektromos autós tervein Kína

A most bejelentettek értelmében a plug-in hibridek és tisztán elektromos hajtású autók részarányának 2020-ra el kell érnie a 12 százalékot a kínai újautó piacon. Az elképzelések tulajdonképpen összhangban vannak a korábban közölt tervekkel, amelyeknek célszámait a globális autógyártók szerint lehetelen elérni. (A rendszer bevezetése a német gyártók közül a Volkswagent érintheti leginkább érzékenyen.) A kínai dötéshozók a Reuters értesülése szerint vélhetően éppen azért dönthetett új határidő kijelöléséről, hogy több időt biztosítsanak a globális autóipar meghatározó szereplőinek az átállásra.Kína a légszennyezés elleni küzdelem jegyében, de a belföldi székhelyű gyártók és globális riválisaik között tátongó versenyképességi szakadék szűkítése érdekében továbbra is azt tervezi, hogy 2025-ben már az értékesített új autóknak legalább a negyedének részben vagy teljesen elektromos hajtásúnak kell lennie. Ugyancsak kormányzati források szerint pedig már dolgoznak egy olyan szabályozáson is, amely megtiltaná a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek gyártását és értékesítését.A nagy nemzetközi gyártók júniusban azzal a kéréssel fordultak a kínai hatóságokhoz, hogy puhítsanak az alternatív hajtású járművek bevezetésére vonatkozó célkitűzéseken. Az autógyártók szerint célszerű lenne egy flexibilisebb kreditrendszert kialakítani, illetve álláspontjuk szerint Kínának újra kellene gondolnia a célszámokat nem teljesítő szereplőkre vonatkozó büntetési tételeket is. Az elvárásoktól elmaradó társaságok jelentős pénzbüntetésekkel és a belsőégésű motorral szerelt járműveik típusengedélyének bevonásával is számolhatnak.Az alternatív hajtású járművek kínai elterjedését célzó, egyéb intézkedéseket tartalmazó csomag 2018. április elsején lép életbe.(Reuters)