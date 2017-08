Megjósolta az egyik legsúlyosabb válságot, most háborúra számít

Marc Faber élete

Marc Faber 1946. február 28-án született Zürichben, Genfben járt iskolába. Közgazdászként végzett a Zürichi Egyetemen, 24 éves korában Ph.D. fokozatot szerzett. Az 1970-es években Faber a White Weld & Company cégnél dolgozott New Yorkban, Zürichben és Hongkongban. Az ázsiai városba 1973-ban tette át a székhelyét, 1978-1990 között ügyvezető igazgatója volt a Drexel Burnham Lambertnek. A cég megszűnése után saját céget alapított, Marc Faber Limited névvel. Jelenleg Thaiföldön él, Chian Mai-ban.A Marc Faber egy befektetési tanácsadó cég, alapvetően érték alapú stratégiát követ, azonban ez a befektetési politika sokszor keveredik a piac ellen játszó megoldásokkal. Faber általában szeret elvonatkoztatni az éppen aktuálisan mainstream nézettől és inkább alternatív befektetési megoldások iránt mutat érdeklődést. Legnagyobb megérzései között említik, amikor az 1987-es tőzsdekrach előtt egy héttel a részvénypiaci kiszállás mellett érvelt, bár később ő is beismerte, hogy életveszélyes volt ez a tanács.Véleménye szerint a piaci időzítés a legfontosabb, Faber persze nem tökéletes, 1999-ben például nagyon sok pénzt vesztett azzal, hogy az amerikai piac esésére játszott, 2000 óta viszont minden nagyobb trendet helyesen játszott meg. Megjósolta az olaj, a nemesfémek és egyéb nyersanyagok árfolyamának felrobbanását, sőt a feltörekvő piacokat mindig is a legjobb piacok között emlegette. A pénzügyi válságot is nagyjából jól látta előre, 2007 közepén már nagyobb korrekció eshetőségéről beszélt, 2008 júniusában a Bloombergnek adott interjújában azt vetítette előre, hogy gyakorlatilag minden eszközosztály (részvény, ingatlan, nyersanyag) esés elé néz.A Doktor Doom névre keresztelt befektető sikeres megérzéseinek köszönheti hírnevét, ő jegyzi a Gloom, Boom and Doom hírlevelet, számos konferencián vesz részt előadóként, interjúkat ad a CNBC-nek és a Bloombergnek.