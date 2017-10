Mostantól hármasával érkezhetnek a gázszámlák

A Nemzeti Közművek októbertől egy borítékban három havi részszámlát fog küldeni a mérővel rendelkező gázfogyasztók számára, akik éves fogyasztásuk alapján készített részszámlát kapnak. Az éves elszámoló számla továbbra is önállóan érkezik majd. A bevezetési időszakban - attól függően, hogy a fogyasztó melyik hónapban kap éves elszámoló számlát - ennél kevesebb számla is lehet a borítékban - közölte a Nemzeti Közművek.A fogyasztók mostanában kapják kézhez utoljára a régi arculattal rendelkező számlákat. Novembertől a Nemzeti Közművek új, egységes márka bevezetésével a fogyasztók számláikat is az egységes arculati elemekkel ellátva kapják kézhez. A számla tartalmában nem lesz változás. Pontosan olyan papírszámlák érkeznek, amelyeket a fogyasztók eddig a szolgáltatótól kaptak, tehát a változás csak annyi, hogy az eddig havonta kapott boríték helyett, három havonta kapnak papír alapú számlát.A Nemzeti Közművek fogyasztói számára ugyanakkor továbbra is elérhető az elektronikus számla szolgáltatás.Az állami közműszolgáltató emellett minden fogyasztója fokozott figyelmét kéri abban, hogy mindig azt a számlaösszeget fizessék ki először, amelynek a leghamarabb esedékes a befizetési határideje. Az egy borítékban lévő csekkek jobb felső sarkában sorszámmal tudják a fogyasztók beazonosítani az aktuális számlát. A földgázszámlák egyidejű, egy borítékban érkezése nem befolyásolja a csoportos beszedéssel történő, automatikus befizetést. Hónapról hónapra az adott gázszámlán szereplő fizetési határidő napján terheli a szolgáltató a bankszámlát.