Napelemek: itt a magyarázat az új adóra

Az új adó bevezetését az a szempont indokolta, hogy mindenki hozzájáruljon a rendszer működtetéséhez, ugyanis jelenleg a napelemmel rendelkező fogyasztók nem fizetnek rendszerhasználati díjat - mondta a MEKH szóvivője. A napelemmel napközben megtermelt áramot betáplálják a rendszerbe és elosztják, de este a fogyasztó nem feltétlenül az általa termelt áramot fogyasztja, hanem az ország más pontján termelt energiát, használja a rendszert. Annak ingyen használata viszont igazságtalan lenne a napelemmel nem rendelkezőkkel szemben - érvelt.Mint korábban megírtuk, újabb terhet kaphatnak a nyakukba azok, akik olyan háztartási méretű kiserőművet (például napelemet) telepítenének ingatlanukra, amely hálózati kapcsolattal is rendelkezik. Azok ugyanis, akik 2017. március 31-e után engedélyeztetik a 4 kW-nál nagyobb csúcsteljesítményű otthoni kiserőművet, elosztói teljesítménydíjat, vagyis hálózati használati díjat fizethetnek majd. Az adó mértéke jelenleg nulla forint, azonban nem lenne meglepő, ha ez hamarosan változna, és "tartalommal" töltenék meg a szabályozást. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal rendelete szerint a díjat majd a 4 kW feletti rész, illetve egy korrekciós tényező szorzataként kiszámított teljesítményérték alapján kell megfizetni.A szóvivő úgy fogalmazott, a normál méretű háztartások továbbra sem fizetnek adót a napelemekre. Egy normál méretű háztartás - az összes elektromos és háztartási eszközt együttvéve - évente mindössze 2150 kilowattórát fogyaszt, míg a napelemekre újonnan kiszabott adót csak évente 4000 kilowattóra teljesítmény felett kell fizetni.Scherer Zsolt elmondta azt is, hogy az utóbbi időszakban évente általában több mint duplájára emelkedik a napelemhasználók száma, az előző év végén beérkezett kérelmek alapján viszont idén akár többszörösére is nőhet a számuk.