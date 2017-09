Orosz érdeket szolgál a váratlan magyar energetikai döntés?

Amennyiben a Neptun terület további öt felmérendő mezője is hasonló mennyiséget jelez, Románia nem csak saját, de más európai államok számára is földgázellátó országgá válhat

A Fekete-tenger romániai területén még 2012 elején bukkantak jelentős új földgáz-lelőhelyre, a felszín alatt körülbelül 1000 méteres mélységben felfedezett készlet pedig román politikai körökben is nagy izgalmakat keltett. A román partokól körülbelül 170 kilométerre található Neptun blokkban felfedezett új lelőhely becslések szerint 80-100 milliárd köbméter földgázt rejt, Románia éves fogyasztásának körülbelül kilencszeresét. Bár a fúrás szinte éppen csak megkezdődött tavaly Románia első mélytengeri kútjánál, a Domino-1-nél, a romániai politikusok máris arról kezdtek el beszélni, hogy a kitermelés fontos regionális gázexportőrré teheti az országot.- mondta Traian Basescu, Románia korábbi elnöke.Tény, hogy a találatnak köszönhetően az ország saját gázigényének kiszolgálása sok évre előre biztosítottnak tűnik a belső forrásokból, az infrastruktúra-fejlesztésekkel - elsősorban a BRUA-val - kiegészülő további felfedezések pedig exportlehetőségeket is teremtenének. A téli igények kielégítése némi importot ugyan szükségessé tesz az ország számára, azonban ennek aránya nem éri el a 10 százalékos a teljes fogyasztáson belül.Ám, még ha az elemzők azt is várják, hogy az OMV és az ExxonMobil meg is kezdi 2020-tól a kitermelést a Fekete-tengeren, a mezőket a nyugat-európa gázhálózatokkal összekötő vezetékekre vonatkozó tervek megvalósítása akadozik. A kommentárok a korábbiaknál jóval szerényebb, évi 6-12 milliárd köbméteres kitermelési potenciált vázolnak az ország számára. Mindez pedig árnyékot vet a román földgáz-exportőri ambíciókra is - szemben bizonyos politikusok jóslataival.

Partra húzzák az Északi Áramlat első gázvezetékét az oroszországi Viborgnál 2010. július 28-án.

Forrás: MTI/Nord Stream AG

a Bizottság úgy döntött, az egyes projektek között 179 millió euróval támogatja a 650 millió eurós összköltségűre becsült BRUA, bolgár-román-magyar-osztrák gázvezeték terv megvalósulását. Brüsszel egyelőre nem reagált a koncepció változására, és nem jelezte, mindez hogyan befolyásolja a támogatást.

Háttér A BRUA gázvezeték megépítését célzó ROHUAT projekt célja Európa ellátásbiztonságának növelése a fekete-tengeri gázkészletek európai infrastruktúrával való összekötése által. Az eredeti tervek az 1318 kilométeres vezetéken 2022-től érkező gázt a nyugat-európai elosztó központokba szánták, a vezetékbe a tervek szerint fekete-tengeri és kaszpi térségből egyaránt betáplálható lenne földgáz, azonban Ausztria esetleges kiesésével nem csak a célcsoport módosulna, de az az új piacok kutatás-termelési aktivitását is limitálna. Az EU által szorgalmazott eredeti formájában a BRUA Bulgáriából az ausztriai Baumgarten gázközpontjáig vezette volna, és már meglévő, illetve újonnan építendő vezetékszakaszokkal biztosított volna alternatív ellátást és új útvonalat, amely segítette volna a régiót az orosz gáztól való függetlenedésben.



A bolgár-román-magyar-osztrák gázfolyosó első tervei 2015-ben láttak napvilágot, azt követően, hogy Oroszország leállította a Déli Áramlat projektet. A régiós gáz-összeköttetések megteremtésének, valamint az energiabiztonság megerősítésének céljával a térségbeli államokból 2015 februárjában megalakult a CESEC munkacsoport, amely a következő tagokat foglalja magába: Ausztria, Bulgária, Görögország, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, illetve Európai Bizottság. A bolgár-román-magyar-osztrák gázfolyosó 179 millió eurós uniós támogatási szerződését tavaly ősszel írták alá a munkacsoport budapesti miniszteri ülésén. Ekkor született megállapodás a vertikális földgázfolyosó létrehozásáról, valamint a transz-balkáni földgázvezeték kétirányúsításáról is.

A törést, a tervek lefokozását egyértelműen az jelentette, hogy a magyar átviteli rendszerirányító, az FGSZ Földgázszállító Zrt. a projekt Financial Times által "leginkább ambiciózusnak" minősített elemeit nem találta gazdaságilag életképesnek. Amint arról korábban beszámoltunk, az FGSZ általános meglepetést keltett az érintettek körében, amikor idén júliusban közölte , a vezeték egyetlen gazdaságilag életképes része a létező román-magyar interkonnektor, amelynek jelenlegi, 4,4 milliárd köbméter/éves kapacitását 5,26 milliárd köbméterre bővítenék.Pedig nem sokkal a jókora gáztalálat 2012-es bejelentését követően az Európai Bizottság első energiabiztonsági csomagjának prioritásai közé is felvette a fekete-tengeri készletek kiaknázását, miután megítélése szerint az jól szolgálhatja a közép- és kelet-európai államok orosz gáztól való veszélyes mértékű függőségének mérséklését, a nemzetközi hálózat összeköttetéseinek növelését és az új gázellátási források bevonásának célját. Ennek jegyébenA korábbinál jóval szerényebb verzió értelmében a vezeték körülbelül 200 kilométerrel rövidebb lesz az ausztriai szakasz megkurtításával, emellett a kapcsolódó tőkeberuházás nagysága is jelentősen csökkent. Ezáltal az ExxonMobilnak és az OMV-nak gyakorlatilag nem lesz lehetősége jelentősebb mennyiségű földgáz Ausztriába juttatására. Ezért aztán a döntés érthető módon csalódást keltett a két vállalatnál, a további reakciók pedig várhatóan a hosszabb távú fekete-tengeri beruházási terveket is befolyásolják majd. A két társaság együttesen 1,5-2 milliárd eurót fektethetett a Neptun-blokk fejlesztésébe 2012 óta Razvan Nicolescu, az ország korábbi energiaügyi minisztere, a Deloitte Romania jelenlegi energia és nyersanyagipari részlegének vezető partnere szerint.A BRUA-sztori rávilágít a különféle gázvezetékterveket övező bizonytalanságokra is, míg Európában új LNG-terminálok és számos egyéb, a földgázellátást diverzifikálni hivatott infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg, az összeurópai gázkereslet gyengülése közepette. Ugyanakkor a lap szerint a jelenség arra is felhívja a figyelmet, hogy a fekete-tengeri román kitermelés ugyan jelentős lehet, de forradalmi változás nem várható tőle, és bár az ország gázkitermelése egy időre megduplázódhat, reálisan csak korlátozottan járulhat hozzá a regionális energiabiztonság növeléséhez. A lépés egyúttal azt is biztosíthatja, hogy Magyarország tranzitországból a román földgáz fontos felvevő piacává váljon. Ez pedig vélemények szerint támogatja Magyarország azirányú ambícióit is, hogy térségbeli gázkereskedelmi központtá váljon, egyúttal pedig némileg gyengítheti a hasonló irányú osztrák tervek esélyeit is.