Paks 2: Hallgatott a kormány Brüsszelre, átírták az atomtörvényt

Újra helyzetben az OAH

a létesítés alatt álló nukleáris létesítmény vagy radioaktívhulladék-tároló hatósági engedélyeit az atomenergiafelügyeleti szerv módosíthatja

Fontos újdonság, hogy mindezt a folyamatban lévő hatósági eljárásokban és a megismételt eljárásokban - vagyis a Paksi Atomerőmű bővítése során is alkalmazni kell.

Előzmények

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló (2017. évi LXXV. számú) törvény egyszerre, az, a, a, illetveszóló törvényeket, de mindemellett a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVII. törvény is módosult.A módosítások egyik legérdekesebb része az atomtörvénnyel kapcsolatos. A változtatásokat elsősorbanmotiválta - derül ki a záró rendelkezésekből.A törvény számos kiegészítést tesz az atomtörvény kapcsán. Így például, hogy azfoglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű- felügyelői munkakörében - az atomenergia-felügyeleti szerv képzési rendje és az atomenergia-felügyeleti szerv főigazgatója által kijelölt vizsgabizottság előtt tettönálló ellenőrzési és intézkedési tevékenység ellátásával.A módosítás talán legfontosabb pontja szerint, míg korábban a törvény e vonatkozásban nem is utalt az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szerepére. A korábbi megfogalmazás szerint "létesítés alatt álló nukleáris létesítmény és radioaktívhulladék-tároló hatósági engedélyeitől eltérni csak jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel lehet."Ugyancsak teljesena hazai szabályozásban, hogy a vonatkozó "érvényesítését szolgáló további részletes eljárási szabályokat, figyelemmel az atomenergia-ipar sajátosságaira is." A módosítás ezen túl szintén az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörébe utalja a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók létesítmény szintű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatának jóváhagyását is. Az ágazatugyanakkor, hogy a törvény a nukleáris létesítmények mellett a radioaktívhulladék-tárolókra is kiterjeszti azt a szabályozást, miszerint a jövőben "a tulajdonjogok megszerzéséhez és a használat bármilyen jogcímen való átengedéséhez a kormány előzetes, elvi hozzájárulása szükséges."Azlegutóbbmódosult. Az Országgyűlés által megszavazott törvényszöveg. Azszinte azonnal, hogy a törvény összhangban áll-e az(a nukleáris energia felhasználására vonatkozó uniós alapszerződés).aztán Brüsszelből egy úgynevezettérkezett Budapestre, amelyben a Bizottságfejezte ki az atomtörvény december 6-i módosításával kapcsolatban, kilátásba helyezve aelindítását. A Bizottság kifogásolta, hogy a kormány az Euratom-előírások ellenére előzetesen nem közölte a törvény módosítást, és azt is, hogy. Végül nem indult kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen; a kormány a jelek szerint meghallotta a brüsszeli kritikát, és miután a mostani módosításról sajtóértesülések szerint Brüsszellel is egyeztetett, növelte az Országos Atomenergia Hivatal engedélyezési hatáskörét.