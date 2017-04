Paks 2: Mégis az orosz hitel mellett dönthet Magyarország

Az uniós engedélyek birtokában immáron semmi akadályát nem látják az eddig elvégzett munkálatok kifizetésének - nyilatkozta a lapnak Lázár János a Parlament fenntartható fejlődés bizottságának szerdai ülését követően. (Az eseményen Süli Jánost, "a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterjelöltet" hallgatták meg, aki hivatalosan május elejétől tölti be posztját.) A miniszter szavai szerint a kormány azt az utasítást adta az Államadósság-kezelő Központnak, hogy a legjobb pénzügyi megoldást válasszák. A kifejezetten e célra kapott orosz hitel lehívásán túl további két változatot vizsgálnak. Az egyik a nemzetközi hitelpiacról felveendő egyéb forrás, a másik pedig adósságnövelés nélkül a magyar költségvetés forrásainak igénybe vétele.Miközben az évi mintegy 4 százalékos kamatozású orosz államközi hitelt az erről szóló 2014-es megállapodás aláírásakor Orbán Viktor még az évszázad üzletének nevezte, azóta - nem függetlenül a magyar gazdaság megítélésének javulásától - ezzel legalábbis összehasonlíthatóvá váltak más, piaci alapú, nemzetközi hitelfelvételi lehetőségek. A lap kérdésére ugyanakkor a miniszter a legvalószínűbbnek továbbra is az orosz hitel lehívását tartotta, hozzátéve, hogy azt 60 napon belül visszafizetnénk. A forintban több mint harmincmilliárdos összeg lehívására szavai szerint néhány héten belül sor kerül. Az ülésen azt is megemlítette, hogy 2018 tavaszáig további 600-700 millió eurót (több mint kétszázmilliárd forintot) elkölthetnek e célra.