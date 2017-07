Száz éve senkinek nem volt akkora dobása, mint most a Teslának

A Tesla időben megkezdi a Model 3 gyártását, komoly fejfájást okozva ezzel a teljes iparágnak

Az elmúlt 100 év legfontosabb modellje ugyanis egy sor változást hoz, amelyektől senki sem függetlenítheti magát

Saját akkumulátor nélkül nem megy

Robotizáció mindenütt

Kevesebb opció, mint egy Trabantnál

Autopilot mindenkinek!

Őszintén, kinek kell az elavult technológia, ha ugyanannyi pénzért megkaphatja a legújabbat?

A külső belső nélkül nem sok?

Mi az, a Teslának 6 dollárjába fáj, míg másoknak átlagosan ezerbe?

A Model 3 érkezése fájni fog a biztosítási- és a használtautó piacnak is

Az első elektromos autó lehet, amely profitot termel

Az elmúlt 100 év legfontosabb autója a Model 3

Elon Musk bejelentette , korábbi ígéreteikkel összhangban megkezdik a vállalat legújabb modelljének, a Model 3-nak a tömeggyártását júliusban. A termelés exponenciálisan fut majd fel a tervek szerint, augusztusban 100 darab készülhet el, szeptemberben 1 500, míg decemberben már 20 ezer darab gördül majd le a gyártószalagról, vagyis a Tesla szépen, fokozatosan kezdi elárasztani a piacot.Ez a húzás már többször bejött Musknak, ott volt például a Roadster, amelynél az egész iparág benyelte azt a sztorit, hogy csak kisszériás elektromos sportautó-gyártásba kezdett a frissen szerzett százmillióival egy IT-s geek. Legyintettek és gondolták, csinálja csak, úgyis elbukja a pénzét. Csakhogy a Tesla a Roadsteres évek alatt kifejlesztette a világ legjobb elektromos hajtásláncát, a megszerzett tapasztalatokat aztán a Model S-nél kamatoztatták, amire megint csak legyintettek a nagyok, mondván, a luxus-szegmensben elfér az a pártízezer darab szedán.De most más a helyzet, a nagy autógyártók is látják, hogy nagy a baj, és komoly fenyegetés a Model 3. Ez az autó hivatott arra ugyanis, hogy megroppantsa a járműgyártás több mint 100 éves üzleti modelljét, felgyorsítsa az átmeneti időszakot a tisztán elektromos hajtás felé és pár éven belül a világ vezető autógyártójává emelje a Teslát.A Teslánál hamar rájöttek arra, hogy ha vezető elektromosautó-gyártók akarnak lenni, akkor muszáj a hajtáslánc egyik legfontosabb elemének, az akkumulátornak a gyártását is házon belül tudni, akár olyan áron is, hogy együttműködnek egy távol-keleti gyártóval, történetesen a Panasonic-kal. Ennek a felismerésnek köszönhetően ma már ott tartanak, hogy Musk elmondása szerint az általuk előállított legújabb 2170-es akkucellák energiasűrűsége a legnagyobb a világon, míg az 1 kWh-ra vetített akkumulátorkapacitás előállítási költsége a legalacsonyabb.Utóbbi területen pedig további javulást hozhat a Model 3 annak köszönhetően, hogy a típusra egyes becslések alapján már közel 400 ezer előrendelés érkezett, egy ekkora flottával pedig már megvalósítható az akkumulátorok tömegtermelése. Ez önmagában 35-40 százalékos költségcsökkenést hozhat az elektromos autó legdrágább alkatrészének, az akkumulátornak a gyártásában, amelynek köszönhetően már jóval kedvezőbb áron tudja kínálni a cég a modelljét a vásárlóknak, de ne szaladjunk ennyire előre.Érdemes ugyanis még egy kicsit elidőzni az akkumulátorgyártásnál, hiszen a Tesla gyakorlatilag kikényszerítette, hogy ma már az összes nagy autógyártó euró és dollár százmilliókat, milliárdokat költsön ezen a területen kutatásra és fejlesztésre, illetve lassan minden magára valamit is adó iparági szereplő bejelenti, hogy saját akkumulátorgyárat épít. Legutóbb a Mercedes gyáravatásáról számoltunk be , ahol Angela Merkel jelenlétében beszéltek a cég menedzserei az 500 millió euróból megvalósuló projektről.A Model 3 a járműgyártás területén is komoly változásokat hoz, a hatalmas kereslet kielégítése érdekében ugyanis durván fel kell pörgetnie a termelését a Teslának. Ennek érdekében vásárolták meg az automatizált gyártási folyamatokra specializálódott Grohmann Engineeringet, amelynek az integrálása fontos szerepet játszik abban, hogy a tavalyi gyártókapacitását 2017 végére megduplázza, 2018 végére pedig közel megnégyszerezze a vállalat. De nem csak ennyiről van szó, a Tesla gyártósora rendkívül nagy mértékben robotizált, Musk céljai között szerepel ugyanis az is, hogy az emberi munkát idővel teljesen kizárja a gyártósor mellől. Ilyen csúcstechnológia mellett nem csoda, hogy a Tesla bevállalta azt is, hogy nem bíbelődtek a karosszériaelemek gyártásánál alkalmazott szerszámok beállításával. Ezt a hagyományos autógyártásnál bevett folyamatot teljesen átugrották annak érdekében, hogy a Model 3 gyártása időben elkezdődhessen. Az eredmény egyelőre magáért beszél, az új modell előállítása a tervezettnél két héttel korábban megkezdődhet, miután teljesítette az összes gyártásra vonatkozós szabályozói követelményt.Fontos arról is beszélni, hogy miközben az autógyártók abba az irányba mozdultak el, hogy egy alsókategóriás modelljüket is számtalan módon lehet variálni, konfigurálni az egyéni igényeknek megfelelően, a Tesla kezdetben csupán annyit engedett meg a vásárlóinak, hogy kiválasszák a Model 3-asuk színét és kerékméretét. A vállalat ugyanis annyira szexi terméket gyárt, hogy megteheti még azt is, hogy az első időszakban kevesebb konfigurációs lehetőséget biztosít a vásárlóinak, mint amennyi annakidején a Trabant vevőinek jutott a kommunizmus kellős közepén, nyilván ezzel is alacsonyabban tudják tartani a költségeket.Az ígéretek szerint a jövőben bővülni fog az elérhető, rendelhető extrák köre és minden Model 3-as el lesz látva a továbbfejlesztett Autopilot funkcióval, illetve a rendszer üzemeltetéséhez szükséges hardverekkel. Vagyis a vevőket vastagon kárpótolja majd a gyártó a kezdeti szűkös konfigurációs lehetőségekért, hiszen párezer dollárért cserébe az automatizált vezetés olyan magas fokát teszi majd lehetővé, amelyre a középkategóriában egyetlen másik versenytárs járműve sem képes.Ahogy fentebb már utaltunk rá, a Tesla legújabb modelljével már a középkategóriában kínál prémium minőséget olyan áron, mint a versenytársai. A Model 3 induló ára 35 ezer dollár lesz a szövetségi szinten elérhető 7 500 dolláros kedvezmény nélkül. Ez az összeg durván megegyezik az amerikai autók 2016-os átlagárával, amely kicsivel több, mint 34 ezer dollár volt. Persze nem szabad elfelejteni, hogy ezért az összegért csak egy alapmodellt kapunk, hogyha elkezdik majd a leendő tulajdonosok felextrázni, akkor a Model 3 átlagára nagyjából 43-44 ezer dollár közelében alakulhat a várakozások szerint. Igen ám, de ez a magasabb összeg is durván megegyezik a szegmensben található nagy riválisok, a BMW 3-as sorozatának, a Mercedes C-osztályának, az Audi A4-esének, az Infiniti Q50-esének, vagy éppen a Cadilac ATS-nek a tavalyi értékesítési átlagárával. Ez viszont nagy baj a rivális gyártóknak, hiszen a vásárlók nem hülyék. Ha azt látják, hogy nagyjából azonos áron megvehetnek egy értelmezhető hatótávolságú, alacsonyabb fenntartási költségű elektromos autót, amely ráadásul a kategóriájában egyedülálló extrákat kínál, nem sokat fognak hezitálni azon, hogy melyik márkát válasszák. Főleg úgy nem, hogy egy Model 3 mellett a belsőégésű motorral szerelt járművek, legyenek akár vadonatújak, elavultnak fognak tűnni pont azért, mert hiányoznak majd belőlük azok az extrák, amelyeket a Tesla viszont elérhetővé tesz.A külső megjelenés területén is nagyot gurít a Tesla a Model 3-mal. Ha végignézünk a piacon ma kapható elektromos autókon, akkor nem lehet nem észrevenni, hogy a formatervezők mekkorákat áldoztak a dizájn oltárán annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb légellenállási együttható érhessék el. Ez nem véletlen, hiszen a gyártók jelenleg ádáz csatát vívnak minden egyes plusz kilométerért, amelyet az elektromos autójukkal meg lehet tenni. A Tesla viszont úgy fogja az iparág egyik legkisebb légellenállási együtthatóját - az elozetes hírek szerint 0,21 - produkálni, hogy egy kifejezetten dögös formát dob majd piacra.A külső mellett érdemes a belső tér, a műszerfal kialakításáról is pár szót ejteni, hiszen itt is nagyon érződik már az, hogy a Tesla önvezető járművekkel képzeli el a jövőt. Eltűnnek ugyanis a műszerfal hagyományos egységei, a kilométeróra, a fordulatszémmérő (minek?), a különböző gombok, kapcsolók és a berendezések irányítására, tájékozódásra csupán az érintőkijelző szolgál majd.Azt, hogy a vásárlók mennyire várják már az új Tesla érkezését, jól mutatja az egészen elképesztő előrendelés szám. Közel 400 ezren fizettek 1000 dollár előleget egy olyan autóért, amelybe be sem ülhettek soha, és amelynek a végleges formájáról halvány fogalma sem volt senkinek. Arról nem is beszélve, hogy azért, hogy az elsők között adhassák le rendelésüket, hajlandóak voltak még sorban is állni, Tesla-szalonok előtt éjszakázni. Ilyen hype-ot csak technológiai cégek termékbevezetésénél, limitált szériás divattermékek bolti megjelenésénél lehetett látni korábban, a járműértékesítésben viszont nem. Az értékesítés és a marketing is egy-egy olyan terület tehát, ahol a Model 3 újat tud hozni, hiszen annyira trendi a termék, hogy nincs szükség arra, hogy komoly költségekbe verje magát a Tesla ezeken a területeken. A média kiemelt figyelme bőven elég volt ahhoz, hogy az autógyártás történetének legnagyobb darabszámú előrendelését érje el a cég úgy, hogy becslések szerint összesen 6 dollárt költ a Tesla reklámra autóként. Összehasonlításképpen az iparágban ez az érték 1000 dollár közelében mozog.Az új Tesla a tervezett teljesen önvezető rendszerének köszönhetően akár tízszer biztonságosabb is lehet a mostani autóknál a jövőben, ugyanis 90 százalékkal kevesebb balesetet okozhatnak ezek az autók az utakon, mint a hagyományos gépkocsik. A Teslák már márciusban is naponta átlagosan körülbelül 5 millió mérföldet tettek meg, ez az érték pedig a következő hónapok során megduplázódhat, majd 2025 - 2030 között napi 400 millió mérföldre emelkedhet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vállalatnak már most is rengeteg valós idejű, illetve valós vezetési körülmények között szerzett információ áll rendelkezésre, amelyeket kiértékelve tovább fejleszthetik rendszerüket. Más gyártóknak viszont erre nincs, vagy csak korlátozott módon van lehetőségük, amely komoly hátrányt jelenthet számukra.Annak, hogy a Tesla autói jóval biztonságosabbak lehetnek a mostani autóknál, pedig két fontos hatása lehet: egyrészt megváltoztatja majd azt, ahogy például a biztosítótársaságok árazzák a termékeiket, hiszen lesznek a nagyon biztonságos, már önmaguktól is közlekedni képes autók, és lesz egy nagy járműtömeg, amely jóval kisebb biztonságot nyújt majd, ez pedig a biztosítótársaságokat is arra késztetheti, hogy különbséget tegyenek a Tesla és más autók között. Másrészt pedig drámai hatásai lehetnek a Teslának a használtautó piacra is, hiszen azok az egymással is kommunikálni tudó, szenzorokkal felszerelt, önvezetésre egyre inkább képes autók, amelyeket a Tesla gyárt, nagyban különböznek a hagyományos járművektől, amelyeket a fogyasztók egyre kevésbé akarnak majd megvásárolni. Sőt még az is elképzelhető, hogy bizonyos országokban vagy városokban egyszerűen illegális lesz a használatuk, így a használtautó piacon az áruk is drasztikusan visszaeshet.Néhány hónappal ezelőtt Mark Reuss, a General Motors termékfejlesztési igazgatója bejelentette, hogy vállalata lesz az első autógyártó a világon, amelyik pénzt is keres majd az elektromos autóin. Fontosak az ambiciózus tervek, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyes becslések szerint a GM minden egyes legyártott Chevrolet Volton - a gyártó kiterjesztett hatótávolságú, tehát nem tisztán elektromos autója - több tízezer dollárt veszített korábban. A most piacra dobot Chevrolet Bolton - ez már tisztán elektromos meghajtású modell -, amely Európában Opel Amper-e néven fut és a Model 3 nagy riválisának szánták, pedig becslések szerint 9 ezer dollárt veszít a vállalat. Így elmondható, hogy a GM-nek nagyon iparkodnia kell a fejlesztéseivel, hogyha valóban az első olyan autógyártó akar lenni, amelyik profitot tud realizálni az elektromos járművein, ugyanis az elemzői várakozások szerint a Tesla már nyereséggel zárhatja a 2018-as évet, amelyben fontos szerepet játszhat a Model 3.Mindezeket figyelembe véve egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy az iparág szempontjából az elmúlt 100 év legfontosabb modellje lehet a Tesla Model 3, hogyha a gyártó beváltja az ígéretit. És a Model 3 lehet az az elektromos autó, amely a cég filozófiájával összhangban, valóban érdemben felgyorsíthatja az átmeneti időszakot azáltal, hogy arra kényszeríti a többi gyártót, hogy a jelenleginél sokkal nagyobb hatótávolságú és alacsonyabb áru elektromos autókat dobjanak piacra. Ennek a folyamatnak az első jelei már látszódnak is, a General Motors a Bolt gyártásával igyekezett előre menekülni, míg a rivális gyártók közül a BMW a hírek szerint már a szeptemberi Frankfurti Autókiállításon bemutatja tisztán elektromos meghajtású 3-as modelljét. De a többi szereplő sem nézi végig karba tett kézzel, hogy a Tesla letarolja a piacot, az előzetes ígéretek alapján 2020 végére már közel 120 részben vagy teljesen elektromos meghajtású modell lesz a piacon.