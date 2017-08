Szeptember 12-én jön a szuperiPhone

A Samsung Galaxy S8-hoz hasonlóan a kijelző minden eddiginél nagyobb lesz, ki lesz húzva az előlap széléig és csak minimális keretet kap. OLED-kijelzője lesz a telefonnak, ami elvileg kevesebb energiát használ. Az előlap széléig kihúzott kijelzőnek köszönhetően ugyanakkora készülékméret mellett nagyobb lehet a kijelző / telefon arány.

A minimális előlapi keret mellett nem lesz külön helye a Home-gombnak, ezért annak funkciói a kijelzőbe be lesznek építve.

Az iPhone 8 elülső kamerája 3D-szenzorokat kap. Arcfelismerésre lehet használni, ami helyettesítheti, vagy kiegészítheti az ujjlenyomat-olvasót. Az elülső kamera ráadásul kétlencsés lesz és szemben az iPhone 7 Plus kétlencsés kamerájával, nem horizontálisan, hanem vertikálisan lesz elhelyezve.

Az iPhone 8 a legújabb mobil operációs rendszert kapja majd, az iOS 11-et. Az irányítóközpont megújul és a Siri is "okosodik", valamint a kamera-alkalmazás lehetővé teszi a kiterjesztett valóság használatát.

Vezeték nélküli töltőt is lehet majd hozzá venni.

Az iPhone 8 minden idők legdrágább iPhone-ja lehet, főleg a kijelző miatt. Voltak pletykák arról, hogy 1000 dollár, vagy még magasabb is lehet az iPhone 8 kezdőára. A korábbiakban az új telefon kezdőára 649 dollár volt, a nagyobb "Plus-készülékek" pedig 769 dollárról indultak.

Rendszerint szeptemberben tartja az új iPhone bemutatóját az Apple és ha igazak a hírek, akkor ez most sem lesz másképp.Az időzítés nem véletlen, hiszen a szezonálisan erős karácsonyi időszakot célozza meg évek óta a társaság.A várakozások szerint ezúttal nem kettő, hanem három új telefont mutat be az Apple. Az egyik egy teljesen újradizájnolt készülék lesz, amit a média iPhone 8, iPhone Pro, iPhone Edition, illetve OLED iPhone nevekkel illettek a bennfentesek. De a tavalyi modellből, az iPhone 7-ből és az iPhone 7 Plusból is lesz egy frissített változat, amelyek valószínűleg a "szokásos" ráncfelvarrásokat kapják meg, egy kicsit jobb kamerával és egy kicsit erősebb teljesítménnyel.Idén 10 éves az iPhone, így a közönség nagy újításokat vár az új telefontól, nevezzünk iPhone 8-nak. Az eddig kiszivárgott információk alapján erre lehet számítani:Az Apple egyelőre nem erősítette meg a dátumot. Az okostelefonok mellett a hírek szerint egy új Apple Watch-ot és egy új Apple TV-t is bemutathat Tim Cook.Az iPhone az Apple legfontosabb terméke, a bevétel több mint felét adja, így a cég egészének teljesítménye nagyban függ az okostelefon-piaci trendektől. Elemzők szerint problémát jelenthet a bemutatást követően, hogy a gyártási kapacitások (különösen az új kijelző) szűkössége miatt nem pörögnek majd úgy fel az eladások, ahogy a kereslet kívánná, így hiába mutatja be az új telefonját az Apple, az értékesítések csak később tudnak majd fellendülni. Az RBC elemzője szerint csak november, vagy december környékén mehetnek teljes gőzzel az eladások.