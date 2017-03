Szódából gyártanának üzemanyagot napenergiával

A termokémiai folyamat során a szén-dioxidot szén-monoxidra és oxigénre bontják, de az eljárás víz hidrogénre és oxigénre bontására is alkalmas. A szén-dioxid és víz bontásával szén-monoxidot és hidrogént tartalmazó úgynevezett szintézisgáz állítható elő, amely első lépése az autókban és repülőgépekben felhasználható folyékony szénhidrogén üzemanyagok előállításának. Míg azonban a korábban kifejlesztett eljárásoknak közös jellemzője volt az alacsony hatékonyság, a Svájci Szövetségi Technológiai Intézet (ETH) által most kifejlesztett 4kW-os napreaktor jó hatásfok mellett képes a szén-dioxidot szén-monoxidra és oxigénre bontani.Nem kevésbé fontos jellemzője a most bemutatott eljárásnak, hogy a bontási folyamat során 100 százalékosan szelektáltan, elkülönítetten képes előállítani a gázokat. A szén-dioxid-bontási folyamatnak rendkívüli jelentősége van az üzemanyag tisztaságának és minőségének kontrollálásában. Amennyiben ugyanis oxigén kerül az üzemanyagba, az rendkívül robbanásveszélyes elegyet eredményezhet. A rendszer jellemzője még, hogy 83 százalékban képes a szén-dioxidot szén-monoxiddá konvertálni, napenergia-üzemanyag átalakítási hatékonysági mutatója pedig 5,25 százalék, ami szintén új rekord.A napenergia felhasználása szén-dioxid üzemanyaggá alakítására kiemelt kutatási témává vált, miután a technológia képes lehet az emberi eredetű karbon ciklus zárására. Azáltal ugyanis, hogy alkalmazásával mérsékelhető a globális klímaváltozás fő okának tartott légköri szén-dioxid koncentrációját, fenntartható üzemanyagtermelést biztosíthat a szállítási, közlekedési ágazat számára. Eddig azonban az alacsony átalakítási arányok és hatékonysági mutatók megakadályozták a technológia ipari alkalmazását. Az új eredmény fontos lépést jelent a közvetlen szolártermikus üzemanyagtermelés megvalósítása felé. A kutatócsapat most egy 50 kW-os napreaktor megépítésén dolgozik, amely terveik szerint megnyithatja az utat a technológia széles körű ipari alkalmazása előtt is.