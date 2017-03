Távozik a tőzsde elnöke, lemondott Nagy Márton!

Mint azt már többször elmondtuk, 2016 az építkezés éve volt, a legfontosabb feladatunk tavaly az volt, hogy letegyük a következő évek növekedésének az alapjait. Tavaly elkezdődött a tőzsdeképes vállalkozások beazonosítása, közel 300 olyan társaság került fókuszba, amelyek megjelenése a tőzsdén sikeres lehet. A kis- és közepes méretű vállalatok felkészítését is támogattuk, többek között a londoni tőzsde égisze alatt működő ELITE Programmal írtunk alá együttműködési megállapodást azért, hogy a hazai vállalatok is részt vehessenek a programban. A szabályozói környezet is pozitívan változott, több jogszabály is módosult, aminek köszönhetően könnyebb lett a vállalatok tőzsdére lépése.Tavaly megtört az elmúlt évek rossz trendje, és hat kibocsátás történt a BÉT-en, az Alteo és a Duna House részvényeket bocsátott ki, utóbbi klasszikus IPO-volt, és négy vállalat, köztük az Eximbank kötvényt bocsátott ki a magyar tőzsdén. Emellett kapcsolatban állunk számos olyan vállalattal, amelyek a következő években bevezethetik részvényeiket a BÉT-re.Több nagyobb társaság is folytatunk előrehaladott egyeztetéseket, a potenciális tőzsdére lépőkkel már tanácsadó cégek is foglalkoznak, konkrétumokról azonban még nem számolhatok be.Arra számítunk, hogy a következő években több részvény- és kötvénykibocsátásra is sor kerülhet, a célunk az, hogy 2020-ra egy aktív, vonzó tőkepiaca legyen Magyarországnak, amely egyrészt tényleges finanszírozási lehetőséget nyújt a hazai vállalatok számára, másrészt támogatja a hazai gazdasági növekedést. Ennek érdekében folytatjuk az együttműködést a kormánnyal, folytatjuk a tőzsdei aspiránsok edukációját, segítjük a tőzsdére lépésüket, de a tervünk az is, hogy az európai uniós források segítségével építsük tovább a hazai tőkepiacot. Az idei év újdonsága lesz az, hogy megjelennek az első szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, amelyek tőzsdei bevezetéséhez a jogszabályi háttér már elkészült.Igen, lesz. Az elmúlt több mint egy évben sikerült a korábbi katatón állapotból felrázni a tőzsdét és kialakítani a megfelelő stratégiát. A fő tulajdonos napi szintű részvételére a tőzsde élén így már nincs szükség. Ennek megfelelően Nagy Márton tervezetten lemondott a BÉT elnöki posztjáról. A lefektetett stratégiai irányok ugyanakkor nem változnak és az MNB támogatására továbbra is számíthatunk.Az elnököt a március 16-ra összehívott közgyűlés választja meg. Az MNB javaslata, hogy az elnöki pozíciót egy személyben a vezérigazgató töltse be.