Hogy lehet összehozni két hét alatt egy közel 500 milliós mobilszámlát?

A mobilozás költségei több évtized távlatában jellemzően folyamatosan csökkennek, a beszélgetésért és az adatletöltésért is egyre kevesebbet kell fizetni, ennek ellenére (vagyis hát éppen ezért) egy német férfinak sikerült egy őrült rekordot beállítania, két hét alatt 1,36 millió eurós, áfával együtt 1,6 millió eurós, vagyis közel 500 millió forintnyi mobilszámlát hozott össze.Pedig Robert Müller nem egy geek, nem tölt le filmeket éjjel-nappal, csak éppen nem figyelt oda a legutóbbi tarifaváltásnál. A 42 éves speyeri lakos még 2000-ben kötött mobilszerződést, akkoriban a szolgáltatójánál még 5,12 euróba került egy megabájtnyi adat, de ez Müller urat nem nagyon zavarta, mivel a Nokia 6210-esével egyébként sem internetezett, csupán telefonálásra használta, amiért havonta nagyjából 15 eurót fizetett.Tavaly decemberben azonban Müller úr úgy gondolta, itt az idő tarifát váltani, és a szolgáltatójánál új szerződést kötött, ami a korábbinál jóval kedvezőbb feltételeket nyújtott. Mivel azonban továbbra is a 6210-es Nokiájával telefonált, az új SIM-kártyát nem a telefonjába tette, hanem egy stickbe helyezve a laptopján keresztül használta, így nézett filmeket. Nem is keveset, hiszen 316 gigabájtnyi adatforgalmat generált.Ezzel még mindig nem lett volna semmi baj, csakhogy Müller úr elfelejtette aktiválni az új kártyáját, így az adatforgalom után még mindig a régi tarifa alapján, vagyis megabájtonként több mint 5 eurót fizetett, így jött ki a közel 1,6 millió eurós számla. A történet azonban happy enddel végződött, az O2 a gigantikus összeget jóváírta az ügyfélnek.