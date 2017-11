Tíz százalékkal drágulna a taxizás - Húsz lesz az, maradhat?

A kilométerdíjat az eddigi 280 forintról 320-ra emelnék, ez 14,3%-os drágulásnak felelne meg.

A percdíjat 70 forintról 80-ra vinnék fel, ami szintén 14,3%-os emelés lenne.

Az alapdíjat pedig 450 forintról 600-ra módosítanák, ami 33%-os áremelés.

Ha valaki egészen rövid utat tesz meg, mondjuk 2 kilométert taxival 5 perc alatt, az eddig megúszta 1360 forintból, a tarifaemelés hatására viszont 1640-re emelkedik az ár, ami 20,6%-os drágulásnak felelne meg .

. Egy 5 kilométeres út, ami mondjuk 10 percig tart eddig 2550 forintba került, a jövőben ugyanezért 3000 forintot kellene fizetni, ami 17,6%-kal magasabb árat jelenthet .

. Ha valaki kétszer ennyit utazik távolságban és időben is, az eddig 4650 forintot fizetett az út végén, míg ha elfogadják a változtatásokat, akkor ugyanez 5400 forintba fog kerülni, ami 16,1%-os áremelés lenne.

Mi azonban nem vagyunk a taxisok ellenségei, ezért lenne egy igazán előnyös ajánlatunk a taxisoknak: emeljék meg a tarifát akár 50 százalékkal, ezért cserébe csak egy dolgot vállaljanak, mégpedig azt, hogy visszaengedik az Ubert a budapesti utakra.

A hét elején dobták be a taxisok először a témát, hogy tarifát kellene emelni: Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az mfor.hu-nak meglepő módon többek között a minimálbér-emeléssel indokolta a lépés szükségességét. Aztán a fuvarozók gyorsan akcióba is léptek, kedden már Dudás Zoltán, a BKIK közlekedési osztályának elnöke bejelentette, hogy 10 százalékos emelést kezdeményeznek a fővárosnál. Ebből arra lehet következtetni, hogy alaposan megtervezett és előkészített akcióról van szó. De lássuk, miből is tevődne össze az áremelés:Látszik, hogy a fenti három tételből. Elsősorban azok járhatnak rosszul, akik rövid utakra veszik igénybe a taxit, hiszen az alapdíj emelkedik a legnagyobb mértékben. De nézzünk néhány konkrét példát!De akkor mi értelme 10 százalékos áremelésről beszélni, ha valójában az sokkal nagyobb lesz? Valószínűleg könnyebb az utasoknak beadni a kisebb áremelést,ebből a szempontból. Főleg akkor, amikor 10 százalék feletti mértékben emelkednek a bérek, így "el lehet adni", hogy reál értelemben még olcsóbb is lesz a taxizás, ami valójában nincs így.A kommunikáció mellett a másik probléma az áremelés indoklása: Metál Zoltán érveit már hétfőn kiveséztük, kedden Krisán László, a BKIK elnöke a munkaerőhiánnyal és a taxitársaságok alacsony jövedelmezőségével indokolta a lépés szükségességét. Azt azonban nem sikerült elmagyarázni, hogy például a munkaerőhiány miért érinti az egyéni vállalkozóként dolgozó taxisokat, miközben arról hallani, hogy az új sofőrök sorban állnak, hogy beléphessenek a piacra. Ráadásul a 2013-as tarifa-megállapítás óta az üzemanyagok ára is érezhetően csökkent, akkor még 400 forint feletti literenkénti árat tapasztaltunk a jelenlegi 350 forint körüli árral szemben. A kötelező fejlesztések többségét (POS-terminál, autóval kapcsolatos követelmények, fóliázás stb.) pedig már a 2013-as taxisrendelet előírta, éppen ezekkel indokolták a jelenlegi tarifa szükségességét.Vagyis a tervezett áremelés két oldalról támadható: egyrészt tényszerűen nem igaz, hogy 10 százalékos lenne a tarifaemelés, másrészt nem látni, hogy mi indokolná egyáltalán a hatósági ár emelését. Már csak azért sem, mert a napokban Zsiday Viktor is rámutatott , hogy valójában a taxizás árszintje régiós összehasonlításban is kifejezetten magas, bérekkel összevetve pedig a legmagasabb a régió fővárosai között.