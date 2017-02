Top 5: ezek az éttermek nyitnak 2017-ben Budapesten

Nem bírunk el több fine dining éttermet

Az éttermi koncepciók kiválasztásánál azt kell figyelembe venni, hogy mi jellemző a magyar lakosságnak arra a rétegére, amelyik rendszeresen jár étterembe, vagyis a 25 és 35 év közötti, budapesti, vállalati középvezetői rétegre, akinek még nincs családja

A szakértő szerint a fine dining piacon már kevés a lehetőség Magyarországon: a jelenlegi éttermek is alig tudnak fennmaradni, mert egyszerűen nincs rájuk ilyen mennyiségben igény.

Budapesten is csak egy nagyon szűk réteg az, aki meg tudja fizetni ezeket a fogásokat, illetve az ezekkel párosuló minőségi kiszolgálást, de ennek a csoportnak a tagjai sem járnak minden este étterembe

Topséfek, gulyásleves és rántott hús

Azért nyitnak a topséfek bisztrót, levesezőt vagy kifőzdét, mert pénzt akarnak keresni. Attól, hogy egy topséf nyit gulyásozót vagy rántott húsozót, nem lesz gurmet az a gulyás vagy rántott hús, és nem is adhatja drágábban, mint mások. Azt viszont látni kell, hogy Magyarországon még mindig sztárnak számít a rántott hús, míg például a rakott kelre nehéz lenne üzletet építeni, mert az egy megosztó fogás

A szakértő szerint a helyválasztás is nagyon fontos a sikerhez: a Király utca környékén hömpölyög a tömeg, itt láthatóan kialakult egy új vígalmi negyed, ami még most is folyamatosan bővül, és ezt ki kell használni.

Öt budapesti étterem, amire érdemes figyelni

A tavalyi évben több különleges étteremmel bővült a főváros. Ilyen volt például a bisztrókonyha és a fine dining határmezsgyéjén mozgó Tama Budapest, a molekurális gasztronómia elvén haladó NANO, neves séfek ételbárjai - Beszálló, Házi/Állat -, és persze nem maradhat le a listáról a nemzetközi sztárséf, Jamie Oliver budapesti étterme, a Jamie's Italian sem. A 2017-es év is étteremnyitásokkal indult, illetve egy fontos gasztronómiai sikerrel: Széll Tamás séf és csapata negyedik helyezést értek el és különdíjat is kaptak a világ legnagyobb szakácsversenyén, a Bocuse d'Oron. A magyar sikerek várhatóan folytatódnak az év hátralevő részében is, hiszen még csak február közepe van, mégis idén már több figyelemre méltó hely nyitott meg Budapesten, és két további fontos nyitás is kilátásban van a következő hónapokban. Az új éttermek a trendek változásait is jól mutatják.- mondta a Portfolio-nak, aki szerint ez a réteg az éttermi étkezésre élményszerzési lehetőségként tekint, mint például egy utazásra. Ráadásul a klasszikus fine dining helyett ők is egyre nyitottabbá válnak a bisztrók vagy különleges éttermek iránt, ahol egy bizonyos ízvilágra, esetleg egy adott nemzet konyhájára specializált fogásokat kóstolhatnak.Sikeresen működő fine dining éttermekből a fővárosban is legfeljebb csak néhány van, a Costes sem véletlenül tett egy enyhe irányváltást a Costes Downtown-al egy újabb fine dining egység megnyitása helyett. Számos más országban megfigyelhető ez a jelenség, ami alól csak az olyan nyugat-európai országok jelentenek kivételt, mint Franciaország vagy az Egyesült Királyság, ahol komoly tradíciója van a fine diningnak.Azonban csak részben múlik a hagyományokon a csúcsgasztronómia iránti igény, a fenti országokban megvan erre a fizetőképes kereslet, szemben Magyarországgal.- tette hozzá Harmath Csaba, aki szerint ilyen feltételek mellett szinte lehetetlen nyereségesen működtetni az éttermeket, és ebben az éttermi áfacsökkentés sem hoz változást, főleg nem a csúcséttermek szintjén.A séfek többsége egyetért abban, hogy fontos a nemzeti csúcsgasztronómia, de azzal is tisztában vannak, hogy nyereséget az olcsó és nagyforgalmú helyek termelnek.- véli a gasztromóiai tanácsadó.Jellemzővé vált egyfajta specializáció is a hazai éttermi piacon az elmúlt években: a séfek inkább szűkebb szegmensekre próbálnak koncentrálni, például mediterrán ízekre építenek. A fine dining műfaja is változik, terjed egy lazább verziója, persze továbbra is figyelnek a részletekre, de kevésbé jellemző a túltálalás. Ennek oka, hogy az étterembe járás szórakozási formává vált, úgy pedig nem lehet igazán élvezni az ételeket, hogy közben feszeng az ember.Főleg a Guzsdu udvarban és a Kazinczy utcában nyíló helyekre van valódi kereslet, épp ezért, bár hangulatosnak tűnhet a Duna-parti sétány mint helyszín, nem szerencsés ott éttermet nyitni.Megkérdeztünk néhány szakembert arról, hogy melyek lehetnek az év legfontosabb nyitásai. A mostanában történt vagy már látható nyitások közül a következőket emelték ki.A 2017-es év egyik legjobban várt étteremnyitása Huszár Krisztián nevéhez fűződik, aki az elmúlt években számos budapesti topkonyhát vezetett, például a MÁK-ból, a ZONA-ból és a Konyhából ismerhetjük. Tavaly úgy döntött, saját helyek nyitásával folytatja karrierjét: a Madách téri Beszálló után hamarosan fine dining étterme is elindul, a budai oldalon, az Attila úton. Ez lesz a Fáma, aminek alapja a magyaros-ázsiai ízek fúziója, a tervek szerint elegánsan, mégis lazán, és mindig változó szezonális kínálattal.Rántott hús és világbéke - hirdeti a február második hetében nyílt Séf Asztala pultján. A hely érdekessége, hogy az étterem a Westend ételudvarában nyílt, a konyhafőnök pedig Wolf András, aki eddig a New York kávéház és a Salon étterem séfje volt. Egy pláza mint helyszín és egy topséf mint konyhafőnök sokak szerint meglepő párosítás, az ételkínálat azonban ehhez a környezethez igazodik: kolbász, rántott húsok (többféle húsból és panírból), desszertnek pedig igazi burgonyás nudli.Hasonlóan meglepő vállalkozás többek szemében Széll Tamás és Szulló Szabina párosának új étterme, a Stand 25. Széll Tamás a Bocuse d'Or szakácsversenyre való készülés miatt hagyta ott a Michelin-csillagos Onyx éttermet tavaly nyáron, most pedig önállósodni szeretne. A helyszín a Hold utcai piac földszintjén található stand, a nyitás tervezett időpontja pedig február utolsó hete. A piacon nyíló étterembe igazi magyar konyhát tervez, minőségi hazai alapanyagokkal és fogásokkal - megfizethető áron. A Pénzcentrumnak adott interjújában elmondta, hogy később fine dining éttermet is nyitna, ha lesz rá lehetősége, de most az a fő célja, hogy a belvárosi piacon alakuló gasztropiac részesévé váljon. Ezzel folytatódik a topséfek fine diningtól való hátralépése, és a közeledés a hétköznapi konyha felé.A Liszt Ferenc téri Menza tulajdonosi köre is mozgolódik, február elején megnyitották a Dobrumba nevű éttermet (a név a Dob és a Rumbach Sebestyén utcák nevéből áll össze), amely a közel-kelet és a mediterráneum ízeit idézi, egy ameriaki stílusú ételbárban. "Atlasztól Ararátig, Boszporusztól Gibraltárig" - ezt a szlogent hirdeti az étterem Facebook-oldala, kifejezve a képviselt kulináris koncepciót. A gasztroszakértők által hiánypótlónak kikiáltott étterem konyhafőnöke Berényi András, akinek ételeivel legutóbb az Urban Tigerben találkozhattunk.Bár 2016 végén nyílt meg, az idei évtől kapott nagy figyelmet a Márga Budapest (a híres csopaki bisztró budapesti testvére), amely az egykori Lou Lou étterem helyén üzemel. A VII. kerületi Székely Mihály utcában nyílt bisztró a vidéki és a városi elemeket ötvözi, ahol bérelt helye van a balatoni termelői sajtoknak, boroknak és más hazai alapanyagoknak. A hely társtulajdonosa a MÁK Bistróból is ismert Deli János séf, aki onnan annak idején a csopaki étterembe igazolt át, most pedig a Márga Bisztró fővárosi egységébe hozza magával a tőle megszokott újhullámosan magyaros, laza fogásokat. Nemrég a New York Times online kiadása is dícsérte az éttermet “52 Places to go in 2017", azaz “52 hely, ahová el kell menned 2017-ben" című cikkében.