Új csúcson az olaj - Rég várt helyzet alakult ki a piacon

A Brent árfolyama 62,50 dollárig emelkedett hétfőn a korai kereskedésben, míg a WTI 56 dollár fölé került - mindkét szint 2015 júliusa óta nem látott magasságot jelöl.

A jelek a piac feszesebbé válására utalnak, vagyis a kínálati piac felől folytatódott az eltolódás a keresleti piac irányába; ugyanakkor az is fontos mozzanat, hogy a szaúdi koronaherceg egy átfogó korrupcióellenes intézkedéssorozatot követően is képes volt megtartani pozícióját.Mohammed bin Salman, Szaúd-Arábia koronahercege, vagyis az ország várhatóan következő királya "érintetlenül" került ki az országban a hétvégén lezajlott nagyszabású korrupcióelllenes intézkedéssorozatból, amelyben a királyi család több tagját, minisztereket, nagybefektetőket, illetve mások mellett a szaúdi nemzeti gárda vezetőjét, Miteb bin Abdulah herceget is letartóztatták.A szaúdi eseményeket a tréderek az ország globális olajpiac szempontjából is meghatározó gazdasági reformfolyamata részeként, illetve annak konszolidációjaként értelmezik. Az OPEC vezető tagja, a világ vezető olaj-kitermelője és -exportőre, Szaúd-Arábia széles körű átalakítási programot indított annak érdekében, hogy mérsékelje az olaj dominanciáját gazdaságában, a reformot pedig a piac elsősorban a koronaherceg nevével köti össze.A reform részeként az ország egyebek mellett az állami olajóriás Saudi Aramco részleges privatizálását tervezi 2018-ban, az olaj árfolyamának alakulása pedig a társaság árazását is befolyásolja. A potenciális nagybefektetők pedig nyilvánvalóan szívesebben látnának egy magasabb árkörnyezetet a tőzsdei kibocsátás időtartamára.Az olajárat az is felfelé hajtja, hogy az általános piaci helyzet a kínálati többlet további csökkenése felé mutat. Az előző héten az egyesült államokbeli kitermelő cégek által üzemeltetett olajkutak száma összességében 8 darabbal, 729-re mérséklődött, ami az elmúlt másfél év legnagyobb kapacitáscsökkenését jelzi.A háttérben pedig továbbra is működik a Kőolaj- exportáló Országok Szervezete (OPEC) és az együttműködő országok által együttesen vállalt napi 1,8 millió hordós kitermeléscsökkentés. A 2018 márciusáig egyszer már kiterjesztett intézkedést a várakozások szerint pedig a jövő év végéig ismét meghosszabbítják majd.Mindeközben pedig a kereslet erőteljesen alakul, a világgazdasági növekedés és a kínálati szűkületek a 2014 óta leginkább konstruktív olajárkörnyezetet hozták létre - fogalmazott a Barclays. A bank több mint 10 százalékkal, 6 dollárral 60 dollárra emelte idei negyedik negyedéves Brent árfolyamprognózisát, és arra számít, hogy a kedvező körülmények a jövő év első negyedévében is fennmaradnak. A 2017 egészére vonatkozó előrejelzését így 3 dollárral 55 dollárra emelte.