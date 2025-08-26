Elszállt a költségvetés, már megint a bankoktól vennék el a pénzt

Nem néz ki jól a lengyel költségvetés, ráadásul a hadi kiadások is meredeken emelkednek, valahonnan pénzt kell előteremteni. Valahogy ott is a bankok jutnak először a politikusok eszébe, ha pénzt kell valahonnan szerezni, aminek nyilván nem örülnek a befektetők, volt is egy nagyobb esés a lengyel tőzsdén. Mutatjuk, hogy mire érdemes figyelni azoknak, akik a lengyel tőzsdén fektetnek be.

Még nagyobb teher a lengyel bankoknak

Az utóbbi hetekben egyre több előjele volt annak, hogy a lengyel kormány a bankszektorra róna ki újabb terheket. Andrzej Domański pénzügy- és gazdasági miniszter már két hete jelezte a Polsat Newsnak, hogy a tárca dolgozik egy olyan adóterhen, amely kifejezetten a bankokra vonatkozna, a növekvő védelmi kiadások finanszírozására. Lengyelország ugyanis 2026-tól a GDP 5 százalékát kívánja hadikiadásokra fordítani.

A múlt hét végén bejelentett terv szerint a bankok társasági adó kulcsa a jelenlegi 19 százalékról 2026-ban 30 százalékra emelkedik, majd 2027-ben 26 százalékra, a következő évektől pedig 23 százalékra mérséklődik. A kormány számításai alapján ez 2026-ban 6,5 milliárd zloty többletbevételt, tíz év alatt pedig több mint 20 milliárdot hozhat a költségvetésnek, vagyis ekkora terhet viselne a bankszektor. Ezzel párhuzamosan a bankadó mértéke 2027-ben 10, 2028-ban pedig 20 százalékkal csökkenne, így részben ellensúlyozná a szektor terheit.

Fontos azonban kiemelni, hogy egyelőre törvényjavaslatokról van szó. Bár várhatóan átmennek a Szejm és a Szenátus szavazásán, a jogszabályok hatályba lépéséhez még szükséges Karol Nawrocki elnök aláírása is. Ez politikai bizonytalansági tényezőt jelent, hiszen az államfő korábban ígéretet tett arra, hogy a választások előtt nem emel adót.