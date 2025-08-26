  • Megjelenítés
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A mai műsorban egy témát dolgoztunk fel részletesen, ez pedig az árrésstop meghosszabbítása. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői Kormányinfón jelentette be, hogy az intézkedés november végéig biztosan megmarad az alapvető élelmiszereknél és egyes piperéknél és háztartási szereknél a drogériákban. A kérdés, hogy miként reagálnak minderre az érintett kiskereskedelmi láncok. Vendégünk volt Kozák Tamás, a nagy magyarországi kiskereskedelmi láncokat képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Árrésstop - (01:20)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

