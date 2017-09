Újabb csapás a Bitcoinra: piramisjáték lenne az egész?

Egy új eszközosztály vagy egy piramisjáték a kriptopénz?

Mik is egyáltalán a kriptodevizák?

Devizának számítanak a kriptopénzek?

Vagy esetleg nyersanyagnak?

Csődebe tudnak menni?

Piramisjátékok?

Sőt, az egész kriptopénz-piac párhuzamot mutat a csaló piramosjátékokkal

- ezzel a felütéssel indítja a JP Morgan stratégája írását, ami egy nappal a bank vezérigazgatójának szavai után jelent meg. Zerohedge által teljes egészében közölt rövid állásfoglalásában a stratéga öt kérdést tesz fel:Kolanovic most azt állítja, hogy a kriptodevizákat nem lehet megbízhatóan értékelni, miközben jelentős szélsőséges kockázatok övezik, amelyek elsősorban a szabályozásból, esetleges betiltásból fakadnak.- figyelmeztet.Azt is hozzátette: elképzelhető, hogy más országok is követni fogják Kínát és lecsapnak a dititális fizetőeszközökre, szabályozói eszközeikkel. Azt is érdemes felidézni, hogy pár nappal ezelőtt olyan hírek is elterjedtek , hogy Kína betiltaná a Bitcoint."Nem tudjuk, hogy a kriptodevizák árfolyama felfelé vagy lefelé megy a közeljövőben, a devizák történelme, a kormányzati lépések és a pénzügyi csalások azonban azt mutatják, hogy a kriptopénzek jövője nem lesz túl fényes" - vélekedett a stratéga.Másfél nap alatt a Bitcoin árfolyama 12%-ot zuhant, vagyis a bank két szakétőjének kijelentései megtették a hatásukat.