Üzemanyaghiányt és -drágulást okoz az amerikai katasztrófahelyzet

Ahogyan várható volt, már globálisan is érezteti hatását, hogy a Harvey pusztítása üzemen kívül helyezte az USA olajfinomítói kapacitásainak jelentős részét, 24 százalékát. A körülbelül 4,4 millió hordó/napos tétel közelíti Japán teljes napi fogyasztását. A fentiek miatt a tengerentúlon egyre erősebbek egy esetleges nagyobb üzemanyaghiány kialakulásával kapcsolatos aggályok.A Louisanára csütörtökön ismét nagy mennyiségű csapadékkal lesújtó, erejéből sokat veszítő vihar hatalmas károkat okozott az öböl-menti államoknak; amellett, hogy számos emberéletet követelt, a környező területeket vízzel elárasztva helyenként lehetetlenné tette az ivóvíz-, villamosenergia- és élelmiszer-ellátást, az iparterületeken pedig a kapacitások kiesése mellett veszélyes anyagok környezetbe kerülésével fenyeget Az amerikai benchmark gázolajárak és -marginok csütörtökön ismét emelkedtek, miután a Colonial Pipeline, a legnagyobb egyesült államokbeli üzemanyag-ellátó rendszer üzemeltetője közölte, le fogja állítani fő észak-keleti vezetékein a szállítást a ki- és betáplálási pontokon tapasztalható üzemzavarok, de elsősorban a finomítói termelés hiánya miatt. A szóban forgó vezetékek szállítási kapacitása napi 3 millió hordó.Az amerikai RBc1 határidős benzinár jegyzés a vihar előtti szinthez képest több mint 20 százalékkal, 2 dollár/gallon fölé emelkedett, 2015 óta első ízben. Közben a finomítói leállások miatt a nyersolaj kereslete gyengélkedik, ami az árfolyamokon is érezteti hatását; a WTI és a Brent fél és 1 százalék között gyengült péntek reggel.

Az ázsiai finomítói margin csütörtökön 10,41 dollár/hordóra ugrott, 2016 januárja óta a legmagasabb szintre. A régió gázolajár jegyzései ugyancsak több mint másfél éves csúcsra, 16,34 dollár/hordóig emelkedtek. Közben Európában a benchmark benzin-árrés kétéves csúcsra, 21 dollár/hordó közelébe kúszott fel.

Mindez pedig máris jelentkezett az egyesült államokbeli benzinkutak áraiban is: az egy héttel ezelőttiekhez képest csütörtökre körülbelül 10 centtel, 2,449 dollárra emelkedett az átlagos gallononkénti ár, viszont egy nap alatt 4,5 centes ugrás volt megfigyelhető. Bizonyos régiókban, így Georgia és Észak-Karolina államokban ennél is nagyobb, 17-20 százalékos drágulás volt megfigyelhető.A kieső finomítói termelést a továbbra is üzemelő kapacitások a termelés fokozásával igyekeznek pótolni. Az energiaügyi minisztérium bejelentette, 500 ezer hordónyi nyersolajat felszabadít startégiai tartalékaiból a még működő finomítók ellátása, és az üzemanyag-ellátás fenntartása érdekében. Hasonló lépésre legutóbb 2012-ben került sor.A Harvey által letarolt öbölmenti területek csaknem a felét adják az Egyesült Államok teljes finomítói kapacitásának; miután pedig az USA a világ elsőszámú finomított-olajtermék exportőre, a fejlemények értelemszerűen globális hatásokkal járnak. A helyben működő kapacitások kihasználtságának növelése mellett az olajipar igyekszik Európából és Ázsiából is extra üzemanyag-szállítmányokat rendelni, a kereskedelem jellegzetességei, a tankhajók viszonylagos lassúsága miatt azonban félő, hogy nem sikerül megelőzni az üzemanyaghiány kialakulását - véli Michael Tran, az RBC Capital vezető elemzője.A hatások pedig várhatóan hosszabb távúak lesznek; a Goldman Sachs például úgy becsüli, a finomítói termelésből kiesett kapacitások körülbelül 10 százalékát még hónapokig nélkülöznie kell a társaságoknak.