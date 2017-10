Valami nagyon nem stimmel az új Teslával

Óriási volt a felhajtás a Tesla új modellje, a Model 3 körül az elmúlt hónapokban, sok iparági szakértő szerint ez lehet az az autó, amelyik felforgatja az autógyártást, és áttörést hozhat az elektromos autók elterjedésében, mert kellőképpen alacsony az ára (közel 35 ezer dollárról indul, ez egyébként a személyautók átlagára az Egyesült Államokban) ahhoz, hogy tömegesen elterjedjen. Az új modellre több mint 400 ezer előrendelés érkezett, ami példa nélküli az autógyártás történetében. A Tesla azt tervezte, hogy folyamatosan pörgetik fel a gyártást, és decemberben már hetente 5000 autót készíthetnek.Az elmúlt hetekben azonban egyre többet lehetett hallani arról, hogy a Model 3 gyártása nem a menedzsment által előre jelzett ütemben bővül, ennél több kapaszkodónk azonban nem volt a tényleges folyamatokkal kapcsolatban, most azonban az egyik beszállító erősítette meg, hogy nagyon nem úgy alakul a Model 3 gyártása, mint ahogy arra a menedzsment vagy a leendő Tesla-tulajdonosok számítottak. Az egyik tajvani alkatrészgyártó, a Tesla korábbi modelljeihez (Model S, Model X) is alkatrészeket szállító Hota Industrial Manufacturing arról számolt be, hogy azt a kérést kapták a Teslától, hogy csökkentsék az alkatrész-beszállításukat az új modellhez, decemberre heti 5000-ről 3000 autóhoz való alkatrészre kel visszavágni a gyártást. A Hota egyébként már jelezte, hogy képes teljesíteni a beszállításokat akkor is, ha felpörög a gyártás, jövő év május/júniusra heti 10 ezer autóhoz való alkatrészt is képesek leszállítani.A Tesla november elsején teszi majd közzé legfrissebb negyedéves számait, akkor beszélhet majd a menedzsment arról is, hogy áll a Model 3 gyártása.