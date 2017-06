Védhetetlen érvvel intézte el a rezsicsökkentést a brüsszeli biztos

Nagyon intenzív napunk volt Budapesten, Orbán Viktor miniszterelnökkel, Tarlós István főpolgármesterrel és Aradszki András energiaügyért felelős államtitkárral is tárgyaltunk, sőt, még az Állatkertben is voltam, ahol megismerhettem a Széchenyi fürdő termálvizét hasznosító érdekes energetikai rendszert is

Nincs kompromisszum

Hiszünk benne, hogy liberalizálni kell a piacot; sok piac túl van szabályozva, és míg a végfelhasználók szerint drága az áram, a nagykereskedők arról panaszodnak, hogy senki sem kíván beruházni az ágazatba

Cél, hogy hatékonyabb módon védjük meg a veszélyeztetett fogyasztókat; az energiaszegénységben szenvedőket kell támogatni, nem azokat, akik a medencéjüket fűtik

A kormány 4 pontja

Az árakat európai versenytényezőnek kell tekinteni, ezért az energiaárak alacsonyan tartása stratégiai érdek;

Az energiamix összeállításának nemzeti hatáskörben kell maradnia;

Ennek technológiafüggetlennek kell lennie;

A nukleáris energiát nem érheti negatív megkülönböztetés.

Egyelőre csak a szándéknyilatkozat él

Intenzív tárgyalás Oroszországgal

Noha a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tartott sajtónyilvános esemény hivatalos fő témájátjelentette, az eseményen - annak kedélyes légköre ellenére - szóba kerültek kellemetlenebb témák is. A legfontosabb problémás területet pedig kétségkívül a magyarországijelenti napjainkban: míg Brüsszel köztudottan nem nézi jó szemmel, a kormány igencsak ragaszkodik a rezsicsökkentéshez.- avatta be a megjelenteket budapesti programjának részleteibe Maros Sefcovic, energiaunióért felelős európai biztos, az Európai Bizottság alelnöke.A témák között az európai uniós és régiós, azés ais napirendre került - mondta el. Ami a hatósági árat illeti,szeretnénk az összes háztartás számára - mondta az Európai Bizottság alelnöke, előre vetítve, hogy másban továbbra sincs konszenzus a magyar kormány és az Európai Bizottság között.- mondta. A mozgásteret érzékeltetve Sefcovic elmondta, az árak több felét nem ritkán járulékos költségek teszik ki. Olyan forrásokat kell találni, amelyek jobb árakat biztosítanak, ugyanakkor egészséges versenyben - hangsúlyozta.- fogalmazott Sefcovic, hozzátéve, hogy a kérdésről Orbán Viktor miniszterelnökkel és Aradszki András államtitkárral is tárgyaltak.Az energiaügyi biztos azt is elmondta, Orbán Viktor miniszterelnökkel és Tarlós István budapesti főpolgármesterrel is megbeszélte azon tervét, miszerint szeretne 2018-ban egyszervezni a magyar fővárosban, amelynek középpontjában az energiahatékonyság fokozása állna.Sefcovic szavaira reagálva Szijjártó Péter elmondta,az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásai során, ezek:Az eseményen ünnepélyesen. Az esemény Magyarország szempontjából nagy jelentősséggel bír, a fejlesztés megvalósulását követően ugyanis Magyarországnak immáris megadatik aelvi lehetősége. A terv szerint Magyarországvásárolhat majd gázt Horvátországból, a magyar ellátásbiztonság és az útvonalak diverzifikálása szempontjából azonban a vezeték igazi értékét az adná meg,is. Ehhez Magyarország Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint "minden támogatást megad".A megállapodás teljes mértékben tükrözi az EU energiapolitikai céljait: közös hozzáférést az energiához - fogalmazott Sefcovic, aki szerint míg 2015-ben még intenzív vita folyt a közép-európai gázvezeték tervekről, napjainkban ez már az egyik legjobban működő terület. Szükség van jó hálózatokra, és jól fejlett kapcsolati rendszerekre a régióban is; a szándéknyilatkozat aláírása az első jó lépés ebben az irányban - fogalmazott.Az eseményen jelen lévő Martina Dalic, horvát miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter köszönetet mondott az Európai Bizottságnak a közvetítésért és a megállapodáshoz való hozzájárulásért. A horvát miniszterelnök-helyettes szavai szerint jelenleg, amelynek építése idén nyáron kezdődhet el. A terminál az észak-déli gázfolyosó déli lába lehet majd; az LNG terminálon keresztül érkező gáznak Horvátország határain kívül is elérhetőnek kell lennie Közép-Kelet-Európában- tette hozzá.Magyarországnak emellett érdeke avaló csatlakozás is, ami a korábban Déli Áramlat néven tervezett vezeték újabb verziója lenne, az eredetileg tervezettnél kisebb kapacitással. A csatlakozás érdekében Magyarország- mondta Szijjártó.Kérdésre válaszolva Martina Dalic és Szijjártó Péter is elmondta,a keddi tárgyalásokon. Az ügyben nem merült fel új fejlemény; a horvát kormánynak a Mollal kell megállapodnia a részvénycsomagról, a magyar kormánynak annyi a kikötése, hogy a magyar állam nem szállhat ki veszteséggel az üzletből - tette hozzá a magyar külgazdasági és külügyminiszter.