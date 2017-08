Vége lehet a magyar autósok jó világának - Egy tollvonással égbe küldhetik az árakat

Az USA-Venezuela olajkereskedelemre és/vagy a dél-amerikai ország pénzügyi szektorára vonatkozó szankciók értelemszerűen bizonyos fokú kínálati hiányhoz vezethet az olajpiacon, ami végeredményben az olajárak emelkedését okozhatja, ez pedig az olajárat követő finomítottermék-árakban - így az üzemanyagárakban is meg fog jelenni.

Az amerikai kormánynak ezért jól megfontolt döntést kellene hoznia, mert míg a tervezett szankciók abban nem fogják megakadályozni Venezuelát, hogy nyersolaját más piacon értékesítse, ugyanakkor hátrányos hatással lehet a venezuelai nyersolaj feldolgozására felkészült amerikai finomítókra

Venezuela a világ legnagyobb becsült olajkészletével rendelkező országa, az egykor a világ egyik vezető nyersolaj-kitermelője azonban politikai válsággal és zavargásokkal küzd, miközben rohamléptekkel közeledik az államcsőd felé. A venezuelai kitermelés jelentősen visszaesett a korábbi magas szintekről, elsősorban azért, mert a venezuelai olaj kitermelési költségei kimondottan magasnak számítanak, a PDVSA pedig a jelenlegi zavaros belpolitikai helyzetben képtelen a kitermelés emelését vagy akár csak szinten tartását is biztosító beruházásokat biztosítani. A nemzeti olajtársaságnak október-novemberben 3,5 milliárd dollárnyi adósságtörlesztési kötelezettsége válik esedékessé, melynek kiegyenlítése valószínűtlen az elemző szerint. Az ország kevesebb mint 10 milliárd dollár devizatartalékkal rendelkezik, miközben idén még egy 5 milliárd dolláros adósság-tételt kellene visszafizetnie.

Az Egyesült Államokban a benzin iránti kereslet az előző héten 9,842 millió hordó/napra emelkedett, ami a legmagasabb érték, mióta az Egyesült Államok Energiainformációs Hivatala (EIA) 1991-ben elkezdte gyűjteni és jelenteni az adatot.

Elsősorban az afrikai OPEC-tagok emelkedő exportjának következtében a szervezet nyersolajexportja júliusban új csúcsra ért: a múlt hónapban naponta 26,11 millió hordót exportálva az energiahordozóból.

A kilátásba helyezett szankciók a The Wall Street Journal szerint egyebek mellett megtilthatják a venezulai nehéz nyersolaj behozatalát az Egyesült Államokba, illetve az amerikai könnyű nyersolaj Venezuela felé való értékesítését. Ha bekövetkezik a tiltás, Venezuela távolabbi - líbiai, algériai és nigériai - források igénybevételére kényszerülhet. Emellett a piaci zavarok nyomás alá helyezhetik a Mexikói-öböl finomítói marginjait, amelyet olyan társaságok üzemeltetnek, mint például a Chevron, vagy a venezuelai állami Citgo. Az Egyesült Államok és Venezuela olajipara meglehetősen szorosan összefonódott, az USA tavaly napi 740 ezer hordó nehéz nyersolajat importált a dél-amerikai országból.- figyelmeztetett az egyik, venezuelai olajat feldolgozó egyesült államokbeli társaság, a Phillips.66.Az RBC prognózisát és aggályait egyelőre nem osztják sokan, sőt, az olajtermelő országok többsége inkább túlkínálattól tart. Piaci vélemények szerint az olajár csak azért nem roggyant meg még jobban, mert (még) viszonylag erős kereslet mutatkozik iránta.A Goldman Sachs év végére 55 dollár körüli WTI-árfolyamot valószínűsít, hozzátéve, még ezt is kétségessé teszik az amerikai palaolaj kitermelők, akik szinte a legkisebb drágulásra termelésük fokozásával reagálnak, még ebben a hagyományos értelemben alacsony árkörnyezetben is. Az EIA szintén úgy véli, hogy az amerikai palaolaj-kitermelőknek továbbra is megéri növelni a kitermelést 50 dolláros WTI-árfolyam alatt is, az így képződő kínálati többlet pedig nyilvánvalóan lefelé mutató hatással bír az olajárakra. De nem csak az USA palaolaj-ipara veszi figyelmen kívül a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) törekvését, hogy a kitermelés visszafogásával adjon támaszt az áraknak. Az előzmények ismeretében kevésbé meglepő, hogy a szervezet nem egy tagja legalább is időszakosan szabotálja a közös erőfeszítést.Mindezt látva nem elképzelhetetlen, hogy az OPEC a kitermelés csökkentésének további kiterjesztéséről határoz a közeljövőben, kérdés azonban, hogy jelen körülmények között ez milyen eredménnyel járhat. A jelek pedig arra mutatnak, hogy a nagy olajvállalatok és -országok kezdenek megbarátkozni az 50 dollár körüli olajjal, és már arra készülnek, hogy 40 dollár körüli, vagy ez alatti árfolyam mellett is biztosítsák hosszú távú nyereségességüket, amivel egyébként a jelek szerint elég jól is boldogulnak