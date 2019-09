Párbeszéd az üveggel - Lukácsi László, a világszínvonalon alkotó „titkos favorit”

Lukácsi László a magyar üvegművészet egyik világszerte elismert alkotója. Művei megtalálhatók a legjelentősebb iparművészeti és design múzeumokban, híres magángyűjteményekben. Az elmúlt 30 évben fontos nemzetközi díjakat nyert, rangos galériák több tízezer euróért kínálják tökéletes technikai tudásról és autonóm művészeti gondolkodásmódról árulkodó munkáit. Ám – jellemző módon - hazai ismertségén még mindig van mit emelni… Felesége, Borbás Dorka szintén üvegművész, inkább az építészet és design területén dolgozó tervező, aki később a művészet-menedzsment szakot is elvégezte. Ügyesen tárgyal, pályázatokat ír, aktívan dolgozik nem csupán önmagukért, hanem azért is, hogy a magyar üvegművészek felé egyre több nemzetközi és hazai figyelem irányuljon. Egyikük meditatív és kitartó, másikuk agilis és impulzív. Kiegészítik és támogatják egymást. Azt mondják, egyáltalán nem véletlen, hogy a kortárs üvegművészek közt sok a házaspár. Együtt erősebbek, szakmailag értik és segítik egymás.

Lukácsi László ismertebb külföldön, mint itthon, Most is egy 30 főből álló amerikai gyűjtőcsoport érkezett Magyarországra, többek között hozzátok, a solymári műtermetekbe is. Hogyan alakult ki a külföldi kapcsolatrendszeretek, hány galériával álltok kapcsolatban?

LL: Három amerikai és számos európai galériával dolgozom. Itthon pedig a Hefter-, a Kiskép-és az Erdész Galéria képvisel. Dorka nagy terhet vesz le a vállamról azzal, hogy első számú menedzseremként mindent intéz körülöttem, … én csak alkotok.

BD: Művészcsaládból származom, apám szobrász volt, anyám festő-restaurátor, Márton öcsém is szobrász, Lizánk media-designer, Boldizsár pedig egyre többet segít a műteremben. Saját tapasztalatból tudom, hogy dinamikusan és folyamatosan építeni kell a kapcsolatrendszert. A tehetség önmagában nem elég.

Galériák tekintetében eredetileg francia nyelvterületekre koncentráltunk, majd 30 éves koromra világossá vált, meg kell tanulnom angolul is – és így tényleg kitágult a világ. Kezdetben volt galéria kontaktunk Párizsban és Dél Franciaországban, Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában kettő is, Ausztriában, Németországban pedig négy. Szakmailag a rendszerváltáskor indultunk, amikor a határok épp kinyíltak. Kicsi gyerekeink mellett is éreztük, hogy komoly erőforrást kell szánnunk a marketingre, hogy talpon maradhassunk, Laci minden nemzetközi eseményen méltóképp szerepelhessen.

Az internet nélküli világban eleinte ez nagyon komoly energiát és invesztíciót jelentett. Magunk csináltuk, hisz sohasem volt menedzserünk. Mostanára beért a befektetésünk. Bár itthon is sorra jelennek meg a különböző képzőművészeti ranglisták, melyek szűken csak a festészetre fókuszálnak - Laci és kollégái sosem szerepelnek egyiken sem. Dacára annak, hogy a külföldi eladások miatt nagyon szépen alakulnak az üvegművészek árai.

LL: Folyamatosan és nagyon sokat kell invesztálnunk a jól felszerelt saját műhelybe is. A szobraimhoz használt különleges, drága síküvegekre Európa-szerte vadászunk, több száz négyzetméternyi áll a raktáramban. Megszoktam, hogy a magam ura vagyok, kiépítem a bázist, abból gazdálkodom. Meditatív módon, a természeti formákból inspirálódom, aztán dolgozom hosszú hetekig.

Fotó: Lukácsi Liza

BD: Lágy, puha formák a kemény, törékeny anyagból…, ez a kettősség Laci szakmai védjegye. A határok bravúros feszegetése. Üveglevelei, -szirmai, -kavicsai és legyezői tették nemzetközileg ismertté. De nagyon sokat segítettek díjak is.

Laci, melyik elismerésre vagy a legbüszkébb?

LL: A díj egyfajta visszajelzés számomra: ilyenkor úgy érzem, nem hiába csinálom mindazt, amire az üveg, e csodálatos alapanyag inspirál. Több díj is fontos nekem: ilyen a japán Kanazawa-Arany-díj, amit 9 évvel ezelőtt kaptam. Másik jelentős szakmai eredményem a Coburgi Glass Prize 2014-ben, ahol a zsűri elismerése mellett a közönségdíjat is megkaptam. Ez utóbbi különösen jólesett, hisz a látogatók a kiállított 200 műből az enyémet választották. Mindkét nemzetközi esemény esetében több mint 1000 mű közül történt a szelekció. És ugyan nem díj, de elismerésnek élem meg azt is, hogy a németországi Frauenau–ba, egy nagymúltú nemzetközi művészeti akadémiára két évente meghívnak workshopot tartani.