Milliárdos üzletet hasít ki a JP Morgan a Deutsche Bankból

A JP Morgan nyerte el a Deutsche Bank hedge fund ügyfeleinek legnagyobb részét – írja a Business Insider.

Az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva a lap azt írja, hogy a JP Morgan 40 milliárd dollárnyi kezelt vagyont szerzett meg a német nagybank üzletágából, köztük olyan hedge fundokat az ügyfelei között tudva már, mint a Renaissance Technolgies. Korábban a Barclayst tartották a befutónak, de a mostani állás szerint csak a második helyet tudta megszerezni a JP Morgan mögött a hedge fund üzletágért folytatott versenyben.

A lap kitér arra is, hogy a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, a Bank of America és a Citigroup is milliárdos ügyfélállományt hozott el a német nagybanktól. A források szerint a mintegy 200 milliárd dolláros kezelt vagyonból így is megmarad 75 milliárd a német banknál.

Címlapkép: Getty Images/Bloomberg