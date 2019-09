Superman sem menthetné meg Amerika két legnagyobb jelzálog-finanszírozóját, ha nem lépnek

A Fannie Mae és a Freddie Mac, az Egyesült Államok két legnagyobb jelzálog-finanszírozó társasága már nem fizeti be a költségvetésbe nyereségét, elkezdtek a privatizációra tartalékolni.

Két hete jelentette be az amerikai pénzügyminiszter, Steve Mnuchin egy televíziós műsorban, hogy privatizálják a két legnagyobb jelzálogfinanszírozó társaságot, a Fannie Mae-t és a Freddie Macet. A Wall Street Journal most arról számolt be, a két társaság meg is kezdte a felkészülést erre: a nyereségüket ahelyett, hogy befizetnék a költségvetésbe, elkezdték felhalmozni.

A kormány és a jelzálogfinanszírozók között kirajzolódó megállapodás értelmében a Fannie Mae és a Freddie Mac közel egy éves profitjuknak megfelelő összeggel, mintegy 20 milliárd dollárral emelhetnek tőkét, de a megállapodást még nem kötötték meg. Jelenleg a két társaság mindössze 3 milliárd dollárnyi saját tőkével rendelkezik.

Ha 1000 az 1-hez tőkeáttétellel rendelkezel, akkor Superman lehet a szabályozód és Wonder Woman a vezérigazgatód, előbb-utóbb eljön az a pont, amikor csődöt jelentesz

- mondja Mark Calabria, a két céget felügyelő Federal Housing Finance Agency vezetője.

A két társaság azzal foglalkozik, hogy felvásárolja a jelzálog-követeléseket a hitelező pénzintézetektől, majd ezekre építve származékos termékeket - jelzáloghitellel fedezett értékpapírokat - bocsát ki, ily módon biztosítva és növelve az elsődleges jelzáloghitelezés tőkeforrását.

A 2008. évi válság előtt mindkét cég úgynevezett kormány szponzorálta vállalkozás volt, vagyis magántőkével, magáncégként működött, de törvényben rögzített alapokmánnyal és céllal. A rendszer megfelelően működött egészen az amerikai ingatlanpiacról kiindult világgazdasági válság elmélyüléséig, a 2008 őszén a pénzügyi szektorra átterjedt válságot azonban csak állami segítséggel tudta átvészelni a két óriáscég. Végül 2008 végén mindkettőt állami felügyelet alá vették.

(WSJ)