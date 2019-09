Kiderült egy menő amerikai startupról, hogy pénzlenyúlós csalás

Kiderült egy amerikai pénzügyi startupról, a MyPayrollHR-ről, hogy amellett, hogy bérkifizetéseket és kölcsönöket intéz kkv-knak, a felvett hitelek egy részét egyszerűen lenyúlja. Michael Mannt, a vezérigazgatót őrizetbe vették, azzal gyanúsítják, hogy 70 millió dollárral rövidítette meg a bankokat kamucégeken keresztül.

Szeptember elején fogtak gyanút az amerikai pénzintézetek, akik a startuppal együtt dolgoztak, hogy Mann kirakatcégekhez irányítja a felvett kölcsönöket, szeptember 5-én befagyasztották a MyPayrollHR számláit.

Mann maximum 30 éves börtönbüntetésre és 1 millió dolláros bírságra számíthat, egyébként együttműködik a hatóságokkal.

A MyPayrollHR ügye cserben hagyta most azt a mintegy 1000 kkv-t is, amely a startupon keresztül rendezte az alkalmazottak bérkifizetéseit is, hiszen lényegében az itt tárolt számlákat is befagyasztották. A cég tájékoztatta az érintetteket arról, hogy "másik bérfeldolgozót kell keresniük."