Vigyázz, milliókat bukhatsz, ha nem ezektől a bankoktól veszel fel lakáshitelt

Átlagosan 4,74%-os kamattal vesznek fel a magyarok lakáshitelt, pedig a banki kínálatban vannak ennél sokkal olcsóbb fix hitelek is. Havonta több tízezer, a teljes futamidő alatt pedig akár több mint egymillió forintot is spórolhat az, aki jól megválasztja a lakáshitelt. Mi most összegyűjtöttük a legjobb ajánlatokat különböző összegekre, eltérő kamatperiódusok szerint, az egyéni kalkulációhoz pedig a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.