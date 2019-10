200 ezer banki alkalmazott munkahelyét vehetik el a robotok

Több mint 200 ezer banki alkalmazott veszítheti el a munkahelyét a következő 10 évben az automatizáció és a robotika fejlődése miatt – áll a Wells Fargo legfrissebb kutatásában.

A robotok munkaerőpiacra gyakorolt hatásáról is szó lesz a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is!

Évente 150 milliárd dollárt költenek a bankok digitalizációra, ennek köszönhetően pedig jelentősen csökkenhetnek a pénzintézetek bérráfordításai, hiszen sokkal kevesebb alkalmazottra lesz szükségük. A back office-okban, call centerekben, fiókokban és vállalattámogatási részlegekben dolgozók számát harmadára, felére lehet csökkenteni, míg a salesben, a tech-ágon és a tanácsadásban dolgozókat kevésbé érinti majd a technológia előretörése.

„Már most is látjuk ennek a jeleit a chatbotokkal és annak tényével, hogy sokan nem is tudják, hogy egy robottal beszélgetnek” – kommentálta a jelentésben Michael Tang, a Deloitte partnere.

A Coalition Development Ltd. adataiból kiderül az is, hogy a befektetési banki és kereskedési üzletágak front office létszáma 2013-tól 2018-ig minden évben esett.