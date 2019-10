Befellegzett a bankok játékszerének - Új mutatót dobott piacra az EKB

Bejelentette az EKB, hogy az overnight bankközi ügyletekhez mostantól az Eonia helyébe egy új benchmarkot dobnak piacra, az €STR – t.

Az Eoniát eddig a bankok az overnight bankközi hitelezés benchmarkjaként használták az EU-ban, mintegy 24 ezermilliárd euró derivatív ügylet kapcsolódott hozzá. Az EKB szerdán dobta piacra az új mutatót, amelynek értéke a keddi kereskedési adatokra alapozva mínusz 0,549%-on indult.

Az már korábban is hír volt, hogy a Libor mellett a kamatmanipulációs botrányok két nagy szereplőjét, az Euribort és az Eoniát sem használhatják majd a bankok bankközi kamatlábnak 2020-tól. Mindemellett mára már a Libort és Eoniát alapul vevő ügyletek száma is nagyon megritkult a piacon, így szükség volt egy olyan mutatóra, amely a piaci tranzakciók alapján határozza meg a benchmark rátát. Ezt a célt töltené be mostantól az €STR.

Az EKB közlése szerint az Eoniát továbbra is minden nap közlik majd névleges kamatlábbal egészen 2022-ig, ez egyenlő lesz az €STR-rel, plusz egy fix, 8,5 bázispontnyi spreaddel. Az UniCredit az €STR előtesztjével kapcsoaltos eredmények alapján kiemelte, hogy az új benchmark egyelőre nagyon stabilnak és alacsony volatilitásúnak tűnik.

Címlapkép: Getty Images/Bloomberg