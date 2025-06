Veszélyben az európai együttműködés egyik motorja? – Sötét fellegek gyülekeznek

A német–lengyel viszony minősége kulcsfontosságú Európa számára, hiszen a két szomszédos ország népességszáma, gazdasági és katonai ereje révén jelentős szerepet játszik mind a NATO-n, mind az EU-n belül. Különösen abban a helyzetben, amikor Donald Trump alatt az Egyesült Államok egyre inkább „magára hagyja” Európát, amelynek így mind jobban saját erejéből kell megoldani az olyan súlyos kihívásokat, mind az ukrajnai háború. Friedrich Merz és Donald Tusk révén jelenleg mindkét országnak néppárti vezetője van, akik hasonlóan gondolkoznak az európai integráció és Ukrajna támogatásának kérdésében is, ami a kapcsolatok szorosabbá válását vetíti előre. A kedvező képbe azonban „belezavart” a lengyel ellenzék által támogatott Karol Nawrocki elnökké választása, aki több, Németországgal szemben kritikus kijelentést is tett, valamint a két ország határán kialakuló migrációs válság, amit az új német kormány szigorúbb bevándorláspolitikája idézett elő.

Feszültség a német–lengyel határon

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerdán túlélte a lengyel parlament alsóházában, a Szejmben a bizalmi szavazást, amelyet azért kért maga ellen, mert az elnökválasztás június 1-jei első fordulójában nem az ő jelöltje, Rafał Trzaskowski varsói főpolgármester győzött, hanem a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott Karol Nawrocki. A Tusk vezette kormánykoalíció így nehéz 2 és fél év elé néz, mert továbbra is egy ellenséges érzelmű államfővel kell együtt dolgoznia, aki a lengyel alkotmány értelmében a költségvetésen kívül minden törvényt megvétózhat.

Tusk a bizalmi szavazás előtt tartott beszédében több témát is érintett, köztük a migrációét, amely újra akut kérdéssé vált, miután a nyugati szomszédban, Németországban az a Friedrich Merz került hatalomra májusban, aki elődeinél jóval szigorúbb bevándorlási szabályokat ígért. Az új német kormány elrendelte a szárazföldi, elvileg schengeni határoknál már hónapok óta fennálló határellenőrzések szigorítását, illetve azt, hogy a menedékkérőket már a határoknál fordítsák vissza. A gyakorlathoz a Merz-kabinet annak ellenére is ragaszkodik, hogy a berlini közigazgatási bíróság a minap három szomáliai migráns esetében úgy határozott, jogtalanul utasították vissza az országba való belépésüket a lengyel határnál található Frankfurt an der Odernél. A migránsokat a német hatóságok Lengyelországba küldték vissza.

Szerdai parlamenti beszédében Tusk azt állította, figyelmeztette a német kormányt, hogy Lengyelország aprólékosan meg fogja vizsgálni minden migráns átszállításának kísérletét Németországból. Egyben bejelentette,

valószínű, hogy Varsó a nyár folyamán részleges határellenőrzést vezet be a német határszakaszon.

Elismerte ugyanakkor, hogy ez a Németországba ingázó határmenti lengyel lakosoknak nehézségeket fog majd jelenteni.

Hétfőn Alexander Dobrindt német belügyminiszter Varsóba utazott lengyel kollégájához, Tomasz Siemoniakhoz, és egyetértettek abban, hogy csak együttes erővel tudják megfékezni az Európába irányuló illegális migrációt. Miközben a hétfői találkozó egyfajta enyhülést jelzett, a lengyel kormányfő Szejmben elmondott szavai ismét inkább a konfrontáció irányába mutatnak.

Német határellenőrzés a német-lengyel határon 2025 májusában. Forrás: Patrick Pleul/dpa

Biztonságpolitikai együttműködés

A német–lengyel kapcsolatok határozott javulásnak indultak 2023 decemberétől, miután Tusk centrista kormánya váltotta a PiS 2015 és 2023 között regnáló, a nyugati szomszéddal szemben meglehetősen kritikus kabinetjét. Történelmileg Oroszország után Németország (illetve korábban Poroszország) volt az az ország, amelytől Lengyelország a legtöbb sérelmet szenvedte, így a németellenességgel egy politikai erő még mindig jó pontokat tud szerezni bizonyos – nacionalistább – választói csoportokban, a PiS pedig igyekszik meg is nyerni magának ezeket a szavazókat. A 2023-as parlamenti választások kampányában a jobboldali párt egyik legfőbb kampányüzenete volt, hogy Tusk Berlin bábja Lengyelországban.

A két ország közötti viszonyok javulásának egyértelmű jele volt, hogy Friedrich Merz második kancellári látogatását rögtön Varsóba tette, a német kancellárok hagyományos első párizsi útja után. Ugyanakkor Merz és Tusk május 7-i találkozója különösebb eredményt nem hozott. Az előbb Párizsba, majd Varsóba vezető látogatás azt is jelezte, hogy Merz, Tusk és Emmanuel Macron megpróbál életet lehelni az 1991-ben létrejött weimari háromszögbe, a három ország konzultációs fórumába, amely ismételt jelentőséget nyert Donald Trump megválasztása után, akinek regnálása alatt az Egyesült Államok látványosan húzódik vissza Európából. Az európai kontinens három katonailag jelentős hatalma mellé csatlakoott biztonsági kérdésekben az Egyesült Királyság is, amit jól jelez, hogy május 10-én a négy ország vezetője közösen tett látogatást Kijevben.

Keir Starmer, Volodimir Zelenszkij, Emmanuel Macron, Donald Tusk és Friedrich Merz Kijevben 2025. május 10-én. Forrás: Simon Dawson / brit miniszterelnöki hivatal / Wikimedia Commons

Merz elődjénél, Olaf Scholznál

határozottabban Ukrajna-barát és Oroszország-ellenes politikát ígért, ez pedig szorosabb biztonságpolitikai együttműködést vetít előre Németország és Lengyelország között.

Ráadásul mind Merz pártja, a CDU, mind Tuské, a Polgári Koalíció (KO) az Európai Néppárt tagja, így a két vezető közti ideológiai rokonság is előmozdíthatja a két ország közötti kapcsolatok fejlődését. Ahogy az Egyesült Államok folyamatosan „kivonul” Európából, úgy mind a NATO-n, mind az EU-n belül felértékelődik a két ország és kapcsolata, hiszen Németország Európa vezető gazdasági hatalma és az EU legnépesebb országa, Lengyelország pedig egyre jelentősebb gazdasággal bír, ráadásul a tekintélyes, a GDP lassan 5 százalékára rúgó védelmi költései révén mára a NATO egyik vezető katonai hatalmává vált.

„Kevésbé harmonikus” viszonyok jöhetnek Nawrocki megválasztásával

Bár a lengyel külpolitika irányítója elsődlegesen a kormány, Lengyelországban az elnöknek a kül- és biztonságpolitikában is szélesebb jogkörei vannak, például neki is alá kell írni a nemzetközi szerződéseket, vagy éppen ő nevezi ki és hívja vissza a nagyköveteket. Karol Nawrocki megválasztása ezért segíteni biztos nem fogja Németország és Lengyelország közeledését, vagy ahogy Knut Abraham, a német kormány Lengyelország-megbízottja fogalmazott az elnökválasztás után,

a két ország kapcsolata „kevésbé harmonikus” lesz.

Abraham ugyanakkor bízik abban, hogy a pragmatikus együttműködés folytatódik Berlin és Varsó között.

Karol Nawrocki még elnökjelöltként a CPAC lengyelországi találkozóján 2025. május 27-én. Forrás: Tia Dufour / amerikai belbiztonsági minisztérium / Wikimedia Commons

A német–lengyel viszony egyik nehéz pontját jelenti a második világháborús jóvátétel kérdése, amit még a PiS-kormány vetett fel 2022-ben. A párt szerint ugyanis a náci Németország által okozott, 2022-es árfolyamon 563 ezer milliárd forintra taksált veszteség miatt kártérítés illeti meg Lengyelországot. Berlin azonban azzal verte vissza a követelést, hogy Lengyelország 1953-ban lemondott a további jóvátételről az akkori Német Demokratikus Köztársasággal (NDK) szemben. Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter tavaly februárban azt mondta, a kormány eláll ettől a követeléstől, ehelyett a kárpótlás más formájára törekszik, például történelmi épületek helyreállítására. A PiS azonban továbbra is fenntartja a jóvátételi követelést.

Nawrocki már a Nemzeti Emlékezet Intézete vezetőjeként is többször felvetette a Németországtól szerinte járó jóvátétel kérdését, és Tuskot is bírálta, amiért a lengyel kormányfő nem tett említést erről az Olaf Scholz volt kancellárral történt első találkozóján. A jóvátétel kérdése egyébként olyan ügy, amelyet a nemzetközi jogra hivatkozva Lengyelország aligha tud kikényszeríteni Németországtól, Berlin pedig köti az ebet a karóhoz, így a kérdés felvetése a PiS és Nawrocki részéről nagyrészt belpolitikai célokat szolgál. Várható, hogy a leendő államfő – különösen, hogy hivatása szerint történészről van szó – napirenden fogja tartani a kérdést elnöksége alatt.

