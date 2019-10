A pofára esés után ismét megpróbálkozik a bankbetétekkel a Robinhood

Ismét megpróbálkozik a Robinhood, az ingyenes részvénykereskedéssel hódító amerikai startup, hogy egy bankszámlákkal rivalizáló terméket indítson el. Alig 10 hónap telt el azóta, hogy a „3%-os bankszámlájuk” csődöt mondott.

Tavaly év végén jelentette be a Robinhood, hogy a banki kamatakt jócskán meghaladó, 3%-os kamatot kínáló bankbetétet indítanak, melyre betétbiztosítást is adnak, viszont kiderült, hogy a bankszámla valójában egy pénzpiaci alap lesz, betétbiztosítás tehát nem jár rá, de még az alapok befektetővédelmi szervezete, az SIPC sem tudott az indulásról, a 3% pedig nem volt garantált. Miután a Robinhood nyilvánosan is nevetség tárgya lett, inkább beszántották az ötletet – átmenetileg.

Most egy teljesen új terméket fejlesztettek, folyamatba pedig bevontál Jason Warnick Amazon-veteránt, aki a cég pénzügyi igazgatója lett, Gretchen Howardot, az Alphabet részvényekkel foglalkozó ágának volt vezetőjét, valamint Dan Gallagher volt SEC-felügyelőt is - írja a CNBC.

Az új termék szintén egy pénzpiaci alap lesz, ez viszont „csak” 2,05% kamatot biztosít majd, ami jóval magasabb még mindig, mint az országos átlag. Ezen kívül állítólag 1,25 millió dollárig betétbiztosítás is jár majd a befektetésre, az viszont még nem világos, hogy az ügyfelekre fejenként vonatkozik-e majd ez vagy a teljes portfólióra – az utóbbi esetben ugyanis ez elég csekély.

Az elmúlt években a Robinhood konkurensei is indítottak hasonló termékeket: a SoFi, a Betterment, a Wealthfront és a CreditKarma is előállt olyan alapokkal, melyekre sikerült FDIC-biztosítást szerezni.

