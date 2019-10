Öt évig tartott, mire a legnagyobb német bank jelentette, hogy milliárdos pénzmosásról tud

Öt évig tartott, mire a Deutsche Bank jelentette a Danske Bank pénzmosási botrányához köthető, gyanús tranzakciókat, pedig már 2015-ben tudhattak arról, hogy a dán pénzintézeten gyanús ex-szovjet milliárdok folynak át, sőt, kisebb összegekhez köthetően még annak a gyanúja is felmerül, hogy a német bank szándékosan próbált elrejteni bizonyítékokat - írja a Reuters

Idén tiltották ki a Danske Bankot Észtországból, miután kiderült, hogy 200 milliárd eurónyi gyanús, pénzmosáshoz köthető tranzakciót kezelt a balti országban 2007 és 2015 közt. A dán pénzintézetnek a Deutsche Bank is segített egyes tranzakciókat lebonyolítani, de idén februárig nem jelentették, hogy bármi gyanús folyna a banknál, csak szép csendben megszakították velük a kapcsolatot 2015-ben.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 02. 22. Dőlnek a dominók: sorra buknak el a nagyok Európa legnagyobb pénzmosási botrányában

A Deutsche Banknál most egy kifejezetten gyanús, 1,1 millió eurós összeg kezdte el szúrni a hatóságok szemét, amit maga a Deutsche is gyanúsként értékelt a lebonyolítás 2014-2015-ös éveiben, de nemhogy nem jelentette a hatóságoknak, de még felmerül a gyanúja annak is, hogy szándékosan megpróbálták elkendőzni a kihágást.

Ha bebizonyosodik a gyanú, hogy szándékosan rejtegetett a legnagyobb német bank olyan tranzakciókat a hatóságok elől, melyről tudták, hogy potenciálisan pénzmosáshoz köthető, a bank masszív szankciókkal találhatja szembe magát, ami akár Christian Sewing vezérigazgató állásába is kerülhet.