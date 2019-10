Kifakadt a bankvezér a negatív kamatok miatt

Jamie Dimon, a JP Morgan Chase vezére kifakadt a negatív kamatok miatt, szerinte nagyon rossz ötlet ez, és nem is látható máég, milyen károkat okoznak vele. Reméli, az Egyesült Államok nem lép erre az útra – írja a CNBC.

Jamie Dimon bankvezér szerint a kamatok további csökkentése már nem tudja érdemben támogatni a hitelezést és a gazdasági növekedést.

Azt gondolom, korábban (a kamatcsökkentés) elérte célját, és azt a szándékot is szolgálta, hogy megmentsük az Európai Uniót, a monetáris uniót, ami egy dolog. Azt gondolom, amikor a monetáris politika állandó részévé válik, az már nagyon rossz ötlet. Olyan ártalmas hatása lesz, amit még nem teljesen értünk.

nyilatkozta Jamie Dimon a CNBC-nek.

Dimon ezzel beállt azon közgazdászok és bankárok sorába, akik szerint káros hatása lehet annak, hogy a jegybankok a világon hosszú távon fenntartják az ultraalacsony vagy már negatív kamatkörnyezetet.

Ha valóban növekedést akarnak elérni, akkor jobb átgondolni a monetáris politika eszközeit, nem csak a negatív kamatokat, hanem a tőkeallokációt stb. Abban bízom, ez nem történik meg az Egyesült Államokban

– mondta Dimon.

A negatív kamatokat a bankok is elkezdték áthárítani az ügyfelekre, a vállalati ügyfeleknél ez már több éves sztori, de már a lakossági ügyfelek esetében is egyre gyakoribb a gyakorlat. Éppen néhány napja jelentette be a Credit Suisse, hogy hamarosan 2 millió svájci frank (kb. 2,02 millió dollár) feletti betéttel rendelkező cégek és magánszemélyek 0,75 százalékos kamatot fognak fizetni a bankban tartott pénzükre a Credit Suisse-nél. ez nem is véletlen, hiszen A világ legnagyobb jegybankjai közül a svájci tartja fenn a legalacsonyabb, -0,75%-os alapkamatot, Svájc 10 éves állampapírhozama pedig tavaly év vége óta negatív tartományban mozog.

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images